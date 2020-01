Hogares mexicanos reducirán sus gastos para sobrellevar la cuesta de enero

Como ha sucedido desde hace muchos años atrás, el primer mes es cuando los hogares mexicanos modifican sus hábitos de compra para sobrellevar la llamada "cuesta de enero", en donde gran parte de la ciudadanía tiene que hacer ajustes a su patrón de consumo para el ahorro.

Una encuesta de la consultora Kantar nos informa que 38 por ciento de los hogares todavía no sabe si aumentará o reducirá sus gastos; 29 por ciento disminuirá sus gastos en general, 26 por ciento gastará igual que otros meses, en tanto que 8.0 por ciento de los hogares demuestra optimismo respecto a su economía y subirá su desembolso en general.

El gerente de Estudios Especiales de la División Worldpanel de Kantar México, Adrián Ávalos, aclaró en un comunicado que los hábitos de compra de las familias mexicanas en el lapso 2013-2019 fueron a la baja y se situaron entre 5.0 y 3.0 por ciento.

No obstante, todavía no queda claro el escenario para las familias mexicanas; gran parte de estas se encuentra en la incertidumbre, en tanto que otra parte sí reducirá su gasto, pero existen algunas que aún no saben si tendrán que cambiar sus gastos y solo un pequeño porcentaje de los hogares demuestra optimismo ante el actual escenario.

Existen más gastos administrativos al empezar el año y también varios servicios y productos aumentan de precio, por esto viene siendo clave planear compras, observar las mejores opciones para no resentir el cambio, debido a que se hace más evidente venir de un mes donde una persona se consintió más, desde alimentos hasta en el cuidado personal, detalló la firma.

Estiman que la inversión turística colapsará 69% durante 2020

En este año 2020, la inversión turística total en México reportará una caída de aproximadamente 69 por ciento en comparación con lo que en promedio se hacía anualmente.

De acuerdo con el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, ahora solo se inyectarán cerca de 2 mil millones de pesos en hoteles, infraestructura aeroportuaria, restaurantes y otros servicios vinculados con el turismo, en lugar de los 6 mil 400 millones de dólares que se invertían anualmente.

