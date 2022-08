¿Hey Banco es seguro? Esto es lo que se sabe tras la denuncia

¿Hey Banco es seguro? Esto es lo que se sabe

Se ha puesto en duda si Hey Banco es un sitio seguro o no, esto tras la denuncia de un usuario quién expuso en la plataforma de reddit Inc. que al ingresar al sitio web de Hey Banco, su navegador le advertía que se trataba de un sitio no seguro.

“Algo está mal con Hey…”, dijo, y adjuntó una captura de pantalla donde el antivirus de Microsoft le arrojaba la siguiente leyenda:

“Este sitio web ha sido reportado como inseguro, Microsoft te recomienda no continuar navegando por este sitio”, denuncia de usuario en reddit

Asimismo, el antivirus Microsoft Defender SmartScreen le indicó que la plataforma de Hey Banco fue reportada por contener amenazas de suplantación de identidad para robar información personal o financiera.

Otros usuarios también reportan fallas con Hey Banco

Esta es la imagen del error en Hey Banco.

Ante este comentario, varios usuarios también reportaron fallas con el banco digital Hey Banco, pues acusaron lo siguiente:

No poder acceder al sitio web

No poder acceder a la app del banco

Tardanzas al realizar SPEI

Uno de los internautas señaló que presentó el mismo problema, pues al intentar acceder al sitio web de Hey Banco su navegador le arrojaba que era un sitio inseguro.

Ante esto, quiso iniciar sesión desde la app del banco, sin embargo, tampoco pudo ingresar.

Mientras tanto, otro usuario expuso que el pasado 24 de agosto realizó un SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) desde Hey Banco, el cual tardó cerca de una hora en procesarse.

“Nunca tengo problemas con otros bancos”, dijo el usuario de Hey Banco.

¿Sitio web de Hey Banco es inseguro?

Sin embargo, ingresamos al sitio web de Hey Banco y no presentamos problemas para acceder, al igual que otros usuarios.

Por lo que uno de los internautas sugirió a quien presentó la queja lo siguiente:

Ingresar con otro dispositivo

Ingresar con otra conexión (no pública)

Ingresar con otro navegador

Mientras tanto, un último usuario explicó que Microsoft Defender Smartscreen reporta el sitio web como inseguro, pero navegadores como Google o Firefox no lo tienen registrado como no seguro.

Por lo que se resumió que probablemente el antivirus de Microsoft Defender marque el sitio web de Hey banco como inseguro debido a una falsa alarma.