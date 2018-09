"Hay posibilidad de amnistía fiscal", Arturo Herrera

La nueva administración que liderará Andrés Manuel López Obrador conserva viva la posibilidad de otorgar amnistía fiscal para incrementar la recaudación y declara que "no planea aumentar ni reducir impuestos al menos en la primera parte del sexenio", informó el futuro subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Al final de su colaboración en el seminario El futuro del financiamiento de la infraestructura en México, llevado a cabo por Moody's y el Banco Mundial, aclaró que la decisión de poseer un gobierno más austero y con sueldos mucho más moderados llevan consigo el mismo mensaje para los contribuyentes de recursos bien administrados, que apoyen la invitación a que respeten y sigan sus obligaciones.

“Tratar de transparentar el gasto y dejar de inflarlo, tener un gobierno más austero, y con salarios mucho más moderados, tiene mensajes en sí mismos para los contribuyentes (...) Es como decirles: créanme que vamos a estar administrando bien sus recursos y ahora los vamos a invitar a que paguen bien”.

En su colaboración dentro del seminario, manifestó que “el presidente electo se comprometió a no subir impuestos. La forma de leerlo es que la estructura tributaria no va a cambiar, que no habrá aumentos de impuestos ni disminuciones en la primera parte del sexenio”.

Resaltó que los objetivos de la nueva gestión son conseguir un mayor crecimiento económico, delimitando la desigualdad del ingreso y fortaleciendo la inversión.

Aunque no bastaría con eso, también se buscaría aumentar los ingresos públicos a nivel federal y local bajo la proposición de conservar el límite de deuda en 45% del Producto Interno Bruto (PIB) y, en la medida de lo posible, disminuirlo.

La deuda alcanzó el 49% en relación con el PIB en el 2016 y desde ese tiempo ha reportado una disminución, tema que intentarán continúe.

En el fin de su colaboración, declaró que “el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para aumentar su recaudación, tiene un sinnúmero de instrumentos, y uno de ellos pueden ser los acercamientos a los contribuyentes, incluso a partir de amnistías. Esto no está descartado”.

Finalmente, el futuro subsecretario de Hacienda admitió que el reto de aumentar los ingresos públicos "resulta más desafiante para los gobiernos locales".