Harley-Davidson tiene un nuevo campeón del Battle of the Kings: Apex Predator

Desde hace tiempo, Harley-Davidson ha organizado anualmente el concurso Battle of the Kings con la intención de encontrar a los mejores concesionarios en preparación y modificación de las motocicletas de la marca.

Harley-Davidson Apex Predator

El último concurso que Harley-Davidson llevó a cabo contó con 18 concesionarios participantes, mismos que previamente habían ganado uno de estos concursos, y fue precisamente Harley-Davidson Querétaro el concesionario que se llevó la victoria con su impactante motocicleta Apex Predator.

Las bases del concurso son claras, en esta edición de campeones no existe un presupuesto limitado, algo que no sucede en el King of Kings, además la motocicleta de la que tenían que partir era la Harley-Davidson Sporter con motor V-Twin Evolution.

El diseño más votado por los seguidores de Harley-Davidson fue el del concesionario mexicano ubicado en Querétaro, orgullosos creadores de la imponente Apex Predator la cual ellos mismos definen como una motocicleta "Nacida para atacar sin miedo. Nacida para vivir sin rival".

HD Querétaro, hizo a la campeona

Los ganadores del concurso Harley-Davidson, integrantes del concesionario Querétaro son Oscar Peralta, Agustín Anguino, Luis Fernando Perea, Rodrigo Pérez, Eduardo Trejo y Yeyo, quienes pusieron todo su empeño y habilidades en desarrollar la Harley-Davidson Sporter XR1200 Un diseño único e impactante.

Dentro de los detalles propios de la Harley-Davidson Apex Predator se encuentran un excepcional sistema de escape hecho a mano que tiene salida justo debajo del colín ventilado fabricado artesanalmente, otorgando un aspecto único y sobresaliente en cualquier competencia de motocicletas, mentras que en el sistema de frenado encontramos unos discos firmados por Wave y una horquilla delantera invertida Big Piston de la marca Showa.

Harley-Davidson Apex Predator, diseño y desarrollo mexicano

La Harley-Davidson ganadora, la Apex Predator cuenta con un faro LED Daymaker que se tomó de una hermana Harley-Davidson Breakout, junto con una pantalla digital TFT, el tanque de gasolina está cubierto de un color exclusivo llamado 'Sterling Green' al que se le aplicado barniz en polvo el cual genera un acabado espectacular que combina a la perfección con la tapicería del asiento, la cual se conforma de alcántara y piel en diferentes tonos de café.