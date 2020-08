Hackers atacan portal de CI Banco; niegan robo de datos personales | Especial

Una firma de ciberseguridad estadounidense reveló que la semana pasada se produjo un ciberataque contra un banco mexicano, aunque el banco aseguró que el ataque no tuvo éxito y que no se extrajo información.

Cyble, Inc. reveló que los sistemas de CIBanco habían sido infectados por el ransomware REvil. Los atacantes habían publicado algunos de los datos recopilados, pero amenazaban con vender el resto, que supuestamente incluía información confidencial sobre los empleados del banco y las cuentas y contraseñas de los clientes, si no se realizaba el pago de un rescate.

Cae sistema de CIBanco por ciberataque

Luego de que los clientes notaron una interrupción en el servicio y se quejaron en las redes sociales por no tener acceso a sus cuentas durante seis días la semana pasada, CIBanco emitió un comunicado el lunes.

CIBanco es una compañía que cuenta con más de 12,000 millones de pesos en activos. Foto: CIBanco.

"Tomamos la decisión de suspender los servicios y aplicaciones del banco de manera preventiva siguiendo protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad del banco funcionaron contra ataques masivos y repetitivos. Los sistemas operativos no se vieron comprometidos", señaló.

CIBanco lanza advertencia a atacantes

Cyble publicó un mensaje que parece ser de los atacantes en Twitter.

“Las personas que no se preocupan por su reputación, mienten a sus clientes y guardan silencio sobre la piratería y la fuga de datos. Los usuarios de los bancos pierden dinero de sus cuentas, no pueden pagar facturas ni préstamos, y la dirección sigue mintiendo sobre los problemas del sistema. Si no se comunica con nosotros, comenzaremos a publicar sus datos", tuiteó.

#Cibersegruidad #infosec #seguridad #CIBanco CIBanco es hackeado dos veces en menos de un año; dos ataques de ransomware. No quieren aprender de sus errores https://t.co/11lWkHvVea pic.twitter.com/m6NBjWmrgc — Cyber Security (@Webimprints) August 14, 2020

Te puede interesar: Hombre ingresa a banco de Ucrania y amenaza con volar todo

Según datos de la misma compañía, el banco tiene 3.300 empleados y activos por 12.240 millones de pesos.