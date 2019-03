Hacienda quiere evitar que Pemex refinancie deuda este año

El Gobierno de México se encuentra buscando las vías para impedir que Petróleos Mexicanos (Pemex) tenga que refinanciar deuda este año a causa de que podría ser costoso, señaló este viernes el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, mientras hace la evaluación de recurrir a otros fondos para hacer frente a las amortizaciones.

La estatal cuenta con una deuda financiera de 105 mil 800 millones de dólares y en los siguientes tres años encara cuantiosos pagos de obligaciones, mientras que su producción petrolera se sitúa en mínimo de décadas.

"Estamos junto con ellos explorando posibilidades para que no requieran (refinanciar) tanto. No sabemos cuánto sería lo óptimo, no necesariamente sería ayudarlos con todo", comentó el funcionario a Reuters en una entrevista.