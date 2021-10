HSBC registra fallas en sus operaciones en plena quincena

HSBC es uno de los bancos con más usuarios en México y recientemente se ha dado a conocer que registró en días pasados intermitencias similares con sus tarjetas de débito, las cuales complicaron por varias horas los servicios para sus clientes.

Ahora fue este viernes que HSBC México registró intermitencias en sus servicios con tarjetas de débito, con lo que no es posible realizar pagos ni retiros en cajeros automáticos.

Ante esta falla el banco HSBC ha comunicado que ya se trabaja en restablecer el servicio, y que los clientes pueden realizar operaciones en las ventanillas bancarias, así como a través de la aplicación móvil.

La falla del servicio HSBC

La falla no afecta tampoco operaciones con tarjeta de crédito, pero pese a eso, en redes sociales, usuarios han reportado la falta del servicio, lo cual les ha impedido realizar sus transacciones cotidianas.

“Parece que el servicio en general no sirve, no me deja depositarle a alguien que es de HSBC, así que por el momento tienes congelada la tarjeta hasta que se solucione”; dice uno de los clientes en los canales de comunicación del banco a través de redes sociales.

Por otro lado la institución financiera ha dicho que el servicio quedará disponible en las próximas horas, pues el banco registró en días pasados intermitencias similares con sus tarjetas de débito, las cuales complicaron por varias horas los servicios para sus clientes.

¿Qué es el HSBC?

HSBC México es la empresa principal del Grupo Financiero HSBC, SA de CV. Es uno de los cinco bancos más grandes de México, con 964 sucursales y más de 5500 cajeros automáticos.

Hay que destacar que HSBC compró en noviembre de 2002 el Banco Internacional SA conocido como Bital. Unos años antes Bital participó en el polémico Fobaproa, que rescató a los bancos de la nación de la crisis de 1994.

Cabe destacar que la sede de HSBC México se encuentra en la Torre HSBC, en el Paseo de la Reforma cerca del Ángel de la Independencia en la Colonia Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México,1 cerca de 2.800 trabajadores laboran en la torre de 40.000 m².

