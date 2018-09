HSBC lanza tarjetas de crédito para quienes ganan menos de 12 mil pesos al mes

Este miércoles el banco HSBC lanzará una tarjeta de crédito sin cobro de comisiones y anualidad. Con la tarjeta de crédito Zero se buscará al mercado de más de 17 millones de personas que perciben ingresos mensuales de 5 mil a 12 mil pesos, que buscan una tarjeta sin alto costo por su uso.

El director General Adjunto de Banca de Consumo y Patrimonial de HSBC en México y Latinoamérica, Juan Parma, detalló que la tarjeta de crédito HSBC Zero ofrece los beneficios generales de las tarjetas del banco, sin embargo está enfocada a todos aquellos que tienen ingresos a partir de los cinco mil pesos al mes, y prefieren ahorrarse el cobro de anualidad y comisiones en lugar de recibir los beneficios que usualmente tienen las tarjetas de crédito, como programas de recompensas, acumulación de puntos y beneficios en viajes, entre otros.

La tarjeta Zero debe ser usada al menos una vez al mes para para pagar aunque sea un peso, de manera que el usuario evite el cobro de 99 pesos por cada mes que no se use.

Los usuarios, tanto del titular como de sus adicionales, de la nueva tarjeta de crédito HSBC Zero no tendrán que pagar comisiones por anualidad ni comisiones por disposición de efectivo o de línea de crédito, por reclamación improcedente o por reposición de plástico.

La tasa de interés promedio de la tarjeta Zero (para cálculo del CAT) es de 55% y la línea de crédito va desde los 5 mil hasta los 150 mil pesos.

Si estás pensando en solicitar tu #TarjetaDeCréditoHSBC, es importante que conozcas los factores que determinarán el monto de tu línea de crédito. �� pic.twitter.com/KJissEwGhg — HSBC México (@HSBC_MX) 11 de septiembre de 2018

“En el segmento de clientes con ingreso mensual desde cinco mil a 12 mil pesos una persona puede gastar casi dos mil pesos por concepto de comisiones y anualidad en una tarjeta de crédito”, con este producto buscan expandir su participación en el mercado de tarjetas de crédito en México” manifestó Parma.

HSBC ha ampliado la gama de productos de tarjetas de crédito, de manera que pueda tener una oferta para cada perfil de cada segmento poblacional. Actualmente maneja la tarjeta HSBC Premier World Elite, dirigido al segmento medio, es decir, los clientes que buscan recibir cashback; también cuentan con HSBC 2 NOW, y ahora se agrega HSBC Zero, para el mercado masivo que prefieren no pagar anualidad ni comisiones, señaló Jorge Jáuregui, director Ejecutivo de Tarjetas de Crédito y Préstamos de HSBC México.