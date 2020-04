HBO desbloqueó su programación y se podrá ver gratuitamente

Varias cadenas televisivas de paga, así como sistemas de series se solidarizaron con el mundo para que puedan ver sus producciones en esta cuarentena y así prevenir contagiarse del COVID-19 coronavirus y de esta manera resguardarse en casa; una de esas empresas fue una de las más vistas en el mundo, hablamos del canal de televisión por suscripción HBO, quienes estan liberando series exclusivas como The Sopranos, The Wire, Six Feet Under, etc, además de películas y documentales.

Estas producciones gratuitas iniciarán en Estados Unidos pero se espera que se expanda rápidamente por Latinoamérica. En el que la empresa incitó a todas las personas que se mantengan en sus hogares, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, la situación que pasa el mundo es crítica y es mejor resguardarse en casa.

HBO obsequia series

HBO ha desbloqueado su paquete y ahora es gratis, por favor, es la oportunidad perfecta para que vean THE SOPRANOS.



De nada. pic.twitter.com/9WxVvohmI9 — Ronald Obregón (@silver_ron) April 3, 2020

En este sentido el contenido de HBO disponible para transmitir sin una suscripción incluye: Full Series entre los que se encuentran Ballers (5 Seasons), Barry (2 Seasons), Silicon Valley (6 Seasons), Six Feet Under (5 Seasons), The Sopranos (7 Seasons), Succession (2 Seasons), True Blood (7 Seasons), Veep (7 Seasons) y The Wire (5 Seasons)

Por su parte también incluiran series de Warner Bros. Movies como: Arthur, Arthur 2: On the Rocks, Blinded By the Light, The Bridges of Madison County, Crazy, Stupid, Love, Empire of the Sun, Forget Paris, Happy Feet Two, Isn’t It Romantic?, The Lego Movie 2, The Second Part, Midnight Special, My Dog Skip, Nancy Drew and The Hidden Staircase, Pan, Pokémon Detective Pikachu, Red Riding Hood, Smallfoot, Storks, Sucker Punch y Unknown.

For those who need to stay home, let’s stay entertained. These shows and more are now available for free without an HBO subscription. https://t.co/NEZzESet4N #StayHomeBoxOffice pic.twitter.com/d2j0WaTx7r — HBO (@HBO) April 3, 2020

También como ya lo habiamos mencionado se incluirán documentales para que los disfrutes en familia: The Apollo, The Case Against Adnan Syed, Elvis Presley: The Searcher, I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter, The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, Jane Fonda in Five Acts, McMillion$, True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality, United Skates y We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest.