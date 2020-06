Grupos empresariales de México están en alerta ante incertidumbre económica

De cada cien pesos mexicanos, ochenta y cinco pesos son producto de inversiones del sector privado, y el 15 % restante proviene del sector público, y la actual crisis por la que atraviesa México mantiene la incertidumbre para la inversión empresarial, esta situación ha provocado que los pronósticos de crecimiento económico se mantengan a la baja.

Los grupos empresariales mas fuertes de México podrían crear un frente para reactivar la economía

Por su parte, los grupos empresariales, como el grupo de los 10 de Monterrey que se encuentra compuesto por José Antonio Fernández, presidente de Femsa, el consorcio más grande de la Sultana del Norte con ventas anuales que superan los 26 mil 500 millones de dólares; Armando Garza Sada presidente de Alfa, la segunda corporación más importante de Monterrey, que factura por 17 mil 518 millones de dólares; Rogelio Zambrano, presidente de Cemex.

La tercera empresa con ingresos anuales por 13 mil 130 millones de dólares; Julián Eguren de Ternium (antes Hylsa), Eugenio Garza Herrera de Xignux (antes Conductores Monterrey), Adrián Sada González de Vitro, Sergio Gutiérrez Muguerza de DeAcero, Tomás González Sada de Cydsa, Enrique Zambrano Benítez de Proeza y Eduardo Garza T. de Frisa, buscan algo de certidumbre en tema de inversión.

Epresarios en incertidumbre en tema de inversión

A quienes se les suman las empresas tapatías, quienes a pesar de no haber alzado la voz, tienen la misma sensación de que las inversiones ya no son viables dentro del país, sin embargo, ambos grupos pretenden ser los impulsores de la reactivación económica nacional, aunque aún no se ha definido la forma en la que se buscará lograrlo.

Se cree que a estos grandes grupos de empresarios podrían unirse también otros más del centro y sur del País, con lo que podría formarse un gran frente que permita a la economía mexicana retomar el rumbo y enfocarse en el crecimiento.

De esta forma, podría haber una forma de subsanar la decaída economía que nos ha dejado la pandemia del coronavirus.