Grupo Santander ya cuenta con 91.6% de operación en México

Grupo Santander dio a conocer que va a tomar el control de 91.6% de su filial en la nación, luego de haber lanzado una oferta pública por la totalidad de acciones de Santander México.

"La participación del Grupo Santander en el capital social de Santander México se incrementará del 74.96% actual hasta un 91.65% como consecuencia de las ofertas, permaneciendo 8.35% restante en poder de accionistas minoritarios", así lo anunció Santander tanto a la Bolsa de Madrid como a la Bolsa Mexicana de Valores.

En el mes de abril anterior, Santander dio a conocer su deseo de adquirir las acciones de Grupo Santander México, tema que aumentó el valor de las acciones en el mercado mexicano.

"La oferta demuestra la confianza que Santander tiene en México. Lo que hizo Santander España fue ofrecer comprar 25.1% de las acciones que no posee de Santander México, porque cree en México y confía en que va a crecer hacia adelante. Al final es una oferta donde el accionista va a participar o no en ella. No lo vamos a forzar. Quien se decida quedar en las acciones de Santander México lo podrá hacer y permanecerá en la Bolsa Mexicana de Valores y de Nueva York", señaló hace unos días el director general de Santander México, Héctor Grisi.

A través de un comunicado al mercado accionario, Santander indicó que para atender al canje, Banco Santander procederá, en ejecución del acuerdo de incremento de capital adoptado por la junta general extraordinaria de accionistas llevada a cabo el pasado 23 de julio, a emitir 381 mil 540.640 nuevas acciones, lo que significa, aproximadamente, 2.35% del capital social de Banco Santander.

Inversión reporta en junio su mayor disminución desde 2010

Este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inversión productiva en México reportó una baja de 7.4 por ciento a tasa anual durante junio, lo que significó la mayor caída para este indicador desde noviembre de 2010.

Para el presidente del fomento industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro Romero, el estancamiento que tiene la economía de México se debe, en gran medida, a la falta notoria de nuevas y mayores inversiones públicas, aunadas a suspensiones o cancelaciones de obras magnas por parte del Gobierno federal y a una alta incidencia de actos de inseguridad.

