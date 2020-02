Grupo Lala disminuirá sus innovaciones tras bajas ganancias

La empresa mexicana productora y distribuidora de lácteos, Grupo Lala, disminuirá sus innovaciones siguiendo el plan del nuevo CEO, Arquímedes Celis Ordaz, con el objetivo de estabilizar las operaciones en México.

El directivo se hizo cargo de la compañía hace menos de dos meses, luego de que Grupo Lala sustituyó a Mauricio Leyva Arboleda el 31 de diciembre anterior.

“Para comenzar, necesitamos corregir los conceptos básicos para mejorar sustancialmente el rendimiento operativo. Esto significa reequilibrar y empujar de acuerdo con la demanda del producto. Significa reducir...

...el desperdicio de productos en nuestras cadenas de suministro en México y minimizar las pérdidas de materia prima en nuestros procesos de producción”, señaló el ejecutivo, quien ya había estado al frente de la empresa de 2001 a 2015.

Cabe mencionar que Mauricio Leyva, ex director de la empresa que se reconoció por sus constantes planes en innovación y nuevos lanzamientos en el portafolio de Lala; no obstante, esa motivación no logró buen crecimiento para la firma durante 2019, pues las ventas netas totales solo incrementaron 2% comparado con 2018.

“Cuando un CEO llega a la empresa, siempre hay una emoción sobre las cosas que se pueden lograr en cualquier empresa. Y creo que ese ha sido el caso aquí. Desafortunadamente, toda esa emoción se debe...

...adaptar primero a la comprensión profunda del sector y la comprensión profunda de la empresa. Creo que, en general, una cosa es tener una propuesta de valor muy creativa para los consumidores y otra cosa es poder implementar esas ideas”, mencionó Celis Ordaz respecto a la administración anterior de la empresa en conferencia con analistas.

Añadió que este entusiasmo e impaciencia de innovar debió estar equilibrada con la capacidad de implementación que tiene la firma.

"Y si haces eso en lugar de analizar el primer sector y la propia empresa (pierdes), y particularmente cuando gestiona productos refrigerados de corta vida útil, como en nuestro caso”, enfatizó.

Por esto, el CEO afirmó que otra opción para restaurar los niveles de ganancias de México es calibrar los gastos para estar en línea con los niveles de crecimiento alcanzables.

“Específicamente, debemos revisar los gastos de ventas, también debemos racionalizar los lanzamientos de productos, pero también explotar áreas subdesarrolladas de la cartera de productos de Lala”, señaló Celis Ordaz, quien forma parte de forma parte del Consejo de Administración de Lala desde 2015, así como de Pilgrim’s Pride.

