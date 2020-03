Grindr: App de ligue deja de pertenecer a compañía china, Trump obliga a vender

Después del estira y afloja que vivió la app Grindr se llegó al punto en el que la empresa china Beijing Kunlun Tech Co Ltd tuvo que vender prácticamente toda su participación, por nada más y nada menos que 608,5 millones de dólares, según ha publicado Reuters.

Grindr deja de tener participación china

Beijing Kunlun Tech Co Ltd es una empresa china que adquirió la red social Grindr en 2016, y se ha visto obligada a vender el 98,59% de las participaciones a la compañía San Vicente Acquisition LLC, la cual está compuesta por un conjunto de inversores entre los que se encuentra el antiguo CEO de Baidu, James Lu.

Grindr vuelve a ser estadounidense

La venta de Grindr no resulta ser común, ya que de forma general, cuando estas transacciones se llevan a cabo, suele haber grandes empresas involucradas, algo que no ocurrió en esta ocasión, y es debido a que el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump presionó a Beijing Kunlun Tech Co Ltd por medio de una dependencia gubernamental para que vendiera, porque según el gobierno de Estados Unidos, es imperativo garantizar la seguridad nacional.

Beijing Kunlun Tech Co Ltd compró una gran parte de la red social Grindr durante el 2016 por la cantidad de 93 millones de dólares, y fue en el 2018 que adquirió el resto de las acciones, sin embargo el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS) determinó que no cumplía con los requisitos del proceso de revisión.

La famosa app vuelve a tener sólo participación estadounidense

Además de que al gobierno estadounidense no le agradó la idea de que ingenieros de origen chino tuvieran acceso a la información de los usuarios de Grindr, por lo que se llegó a la conclusión que la app era un riesgo para la seguridad nacional, por lo que el CFIUS indicó que Grindr tendría que venderse antes de junio del presente año.