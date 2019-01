Gobierno pagará a campesinos mexicanos 5.61 pesos por kilo de maíz

Ignacio Ovalle Fernández, titular del organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana, informó que el Gobierno encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pagará a los campesinos mexicanos 5 mil 610 pesos por cada tonelada de máiz que produzcan, es decir, el precio por kilo será de 5.661 pesos, más de lo que pagan los "acaparadores".

“Nadie puede ignorar la importancia de ese alimento básico de México (el maíz); lo compran los acaparadores en 3.50 pesos (por kilo). El precio de garantía que ha ordenado el presidente Andrés Manuel López Obrador es de 5 mil 610 pesos la tonelada”, señaló Ovalle Fernández durante la presentación oficial de los precios de garantía para los granos básicos, en el estado de Zacatecas.

El dirigente de Seguridad Alimentaria Mexicana agregó que para asegurar la entrega de la cosecha y evitar engaños al campesino, el Gobierno federal estará apoyando con el flete para el transporte del maíz hasta los centros de acopio que se abrirán en Zacatecas y otras entidades.

Ovalle Fernández recalcó que desde este fin de semana se comenzarán a aplicar los precios de garantía y anunció que ya existen siete centros de acopio disponibles en Zacatecas para que los productores comiencen a acudir.

El funcionario también informó que el precio de garantía del frijol, se ubica en 14 mil 500 pesos por tonelada; del arroz, de 6 mil 120 pesos por tonelada; del trigo panificable, de 7 mil 790 pesos por cada mil kilos; y la leche, pasa de 7.20 pesos a 8.20 pesos por litro.

Además, Ignacio Ovalle, afirmó que el pago se realizará “de inmediato, en el momento en que entreguen la cosecha, una vez verificada la norma, se le va a pagar al campesino; y si no hay internet (para efectuar el pago), en sus cuentas al siguiente día; y si no tienen cuentas, en efectivo, no tienen que esperar una semana, un mes, (será) de inmediato”.