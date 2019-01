Gobierno de AMLO entra en mercados globales con deuda de 2 mil mdd

México llevó a cabo una exitosa transacción en los mercados financieros internacionales de capital, por medio de la cual estableció 2 mil millones de dólares de Bonos Globales con vencimiento en abril de 2029, así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

México se integra a una oleada de emisores de bonos de mercados emergentes que se encuentran aprovechando el optimismo de inicios de año para emitir deuda.

Realizó la venta

Durante la primera venta global de bonos bajo el mandatario Andrés Manuel López Obrador, México hizo la venta de al menos 2 mil millones de dólares de deuda a 10 años con rendimiento de 185 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de vencimiento parecido, según Hacienda.

“Es un momento oportuno, aprovechando las condiciones de mercado que han mostrado un mayor apetito por riesgo y buen soporte de activos emergentes”, declaró a El Financiero, el Subdirector de Estrategia de Grupo Financiero Banorte, Santiago Leal Singer.

Leal recalcó que el tiempo es oportuno, sin embargo vale la pena mencionar, que esta implementación no se encontraba completamente asegurada, era prevista porque el bono a 10 años funciona de referencia para la construcción de la curva en dólares mexicana y justo el bono que se encontraba utilizando, ya no obedecía al plazo para su uso de referencia de esta curva, por lo que, "se tenía que hacer el roll over".

