Gastos hormiga que debes evitar este 2023; están destruyendo tu economía

Si eres de los que se quedan sin dinero a media quincena, es muy probable que no estés administrando de manera correcta tus finanzas y que tengas fugas de dinero, también conocidos como gastos hormiga. Pero, ¿qué son y cómo evitarlos?, en La Verdad Noticias te traemos los detalles.

Estos gastos no son nada más que los pequeños consumos diarios no necesarios que se realizan o que a simple vista no afectan a tus finanzas, pero que finalmente implican una inversión económica importante.

Estas fugas de dinero pueden tener un efecto perjudicial en nuestra economía, ya que destruyen nuestra capacidad de ahorro e incluso pueden llevarnos al endeudamiento innecesario.

Gastos hormiga que pueden destruir tus finanzas en 2023

Estos gastos están afectando tu económia.

Si bien, estos gastos hormiga pueden varían dependiendo de la persona, sus gustos y necesidades, son seis principales y más comunes que pueden ocasionar un duro golpe para tu cartera, y entre estos se encuentran:

Café de la mañana: Va desde los 12 pesos hasta los 100 pesos.

Goma de mascar: Va desde 9.5 pesos y un máximo de 12.5 pesos.

Pieza de pan puede ir de los 6.5 a los 14 pesos.

Frituras: Van de 11 hasta 15 pesos.

Refresco de 600 mililitros: tiene un precio promedio de 17 pesos.

Torta: desde 18 hasta 30 pesos.

Es decir, una persona que compra diariamente estos seis productos puede tener un gasto mínimo de 70.7 y hasta 133.5 pesos al día. Lo que representa al mes la cantidad de 1,414 pesos y hasta los 2 mil 670 pesos; estos gastos comienzan a tomar una cifra considerable cuando hacemos la suma anual que puede traducirse en 16 mil 968 y hasta 32 mil 040 pesos al año.

¿Cómo acabar con los gastos hormiga?

Evitar estos gastos, te ayudarán a tener mejor control sobre tus finanzas.

Para poner fin a este tipo de gastos hormiga lo primero será identificarlos, luego debes realizar un presupuesto para saber cuánto dinero puedes gastar y cuánto debes ahorrar. Una vez hecho esto, establece un monto mensual dedicado a gastos hormiga.

Una recomendación para evitar estos gastos hormiga es preparar tu propio almuerzo y snacks para evitar caer en la tentación de comprar antojitos o botanas, así como cancelar suscripciones y servicios de streaming que no usas frecuentemente a fin de cuidar tus finanzas este 2023.

