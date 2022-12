Gastan mexicanos 41 mil pesos en fiestas al año, calcula la UNAM

El gasto en fiestas y celebraciones es al menos de 40 mil 482 pesos en promedio por mexicano a año, de acuerdo con un estudio realizado por Francisco Javier Fonseca Corona, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

“Esta cantidad, que parece significativa, en realidad es una aproximación, ya que podría ser mayor; eso es lo mínimo, porque hay gente que celebra 15 años, bodas u otros eventos que pueden acontecer una sola vez en la vida, y esos gastos, de los cuales no hay registro, suelen ser enormes”, apuntó el experto.

El universitario realizó una investigación, publicada en The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, donde estableció que hay un gasto recurrente en festejos (que se registra de forma periódica, como discotecas o centros nocturnos, festividades locales de santos patronos en pueblos y barrios de aproximadamente 28 mil 470 pesos al año.

Y agregó que hay otro, de eventos que se celebran cada año (día de San Valentín, carnavales, día de la madre, fiestas patrias, etcétera), de 12 mil 12 pesos al año en promedio.

Te puede interesa: Navidad 2022: Combate el estrés financiero en esta época decembrina

En un hogar típico urbano, donde la media de ingresos es de 221 mil 980 pesos al año, el gasto total de 40 mil 482 pesos en celebraciones representa, aproximadamente, 18.24 por ciento; es decir, aproximadamente la quinta parte.

En el caso es más dramático, afirma el investigador, es en los hogares rurales, porque tienen un ingreso más bajo que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es de 120 mil 64 pesos promedio al año, el gasto en fiestas el gasto en fiestas representa un tercio.

El universitario recalcó: hay que tomar en cuenta que, generalmente, las personas utilizan las festividades para obtener prestigio social; con frecuencia es la forma de proyectar el poder económico de la familia, la influencia y a veces hasta el poder político.

“Si lo que destinamos en fiestas se reasignara a cuestiones prioritarias como alimentación, salud o educación, se elevaría el nivel de vida de los mexicanos”, refirió el investigador.

Para el investigador lo recomendable es que 30 por ciento de los ingresos se destine para el gasto flexible o gastos no esenciales, como las celebraciones.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.