Gasolinas podrían liberar una burbuja inflacionaria

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Antonio Loret de Mola Gómory, dijo que es el Gobierno Federal el responsable por el incremento a los precios de gasolina el cual afecta no solo al sector económico sino también al social.

De continuar los precios de las gasolinas sobre los 20 pesos podría darse un alza en algunos servicios, “puede ser que haya repercusiones si esto continua de esta menta, sobre todo en tiempos prolongados”.

Coparmex Mérida, exhortó a la autoridad federal analizar la estructura de precios.

Loret de Mola Gómory, aseguró que por el momento el sector privado esta aguantando todo lo que se puede para no repercutir “no aumentamos los costos para no generar una burbuja inflacionaria y no dañar al consumidor, pero hay márgenes que se empiezan a estrechar demasiado y esto puede desequilibrar”.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, reconoció en sus giras por el país que se ha registrado un incremento en los combustibles, pero de manera paulatina y destacó el caso que la gasolina Premium ha bajado, en tanto que la Magna se ha incrementado de tal forma que casi están empatadas.

Por su parte el Presidente de la Coparmex Mérida, exhortó a la autoridad federal analizar la estructura de preciso de los combustibles porque consideró que “no puede ser lo que estamos pagando. Actualmente el litro de gasolina y diésel rebasa los 20 pesos”.