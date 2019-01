Futuro incierto para Tesla tras despedir al 7% de su plantilla

Todo parece indicar que ha llegado un tiempo de recortes en Tesla, después de haber logrado importantes metas en la producción del Model 3 en los últimos meses y llegar a una tasa de producción que llevaba al optimismo, la sostenibilidad de la compañía todavía sigue en el aire y, en lo que lleve de tiempo para cuadrar las cuentas en el presente año, la empresa automovilística dirá adiós a un 7% de sus trabajadores a tiempo completo actuales.

Así lo dio a conocer por medio de una carta pública, el CEO de Tesla, Elon Musk, que previamente había sido enviada a los colaboradores. En esta, el dirigente hace mención a los notables hitos conseguidos por la firma en lo que a comercialización de autos eléctricos se trata, sin embargo de igual forma señala que no es suficiente. "A partir del mes de mayor", declara, "tendremos que ofrecer al menos la variante del Model 3 mid-range en todos los mercados, ya que necesitamos llegar a más clientes que puedan pagar nuestros vehículos".

La disminución en el precio del Model 3 con variantes que poseen características más limitadas es una situación que se espera bastante y, aunque Tesla lo ha prometido en varias ocasiones en los últimos años, no acaba por volverse realidad. Un ejemplo, en España la versión más económica disponible (Long Range Dual Motor) empieza en los 59 mil 100 euros, muy lejos del precio base que se espera que cuente el modelo de medio alcance.

Momentos difíciles

Después de dejar atrás un año 2018 que no fue constante en buenos resultados, el 2019 no se ve que vaya mejorar en gran medida. "El camino que hay por delante es muy difícil", afirma Musk en la propia publicación. En la actualidad se enfrentar no sólo a seguir escalando la producción a un ritmo que sea suficiente para aguantar a la empresa, sino a realizarlo sin una parte de los colaboradores actuales. Así lo declara el CEO:

"Tesla tendrá que hacer estos recortes al mismo tiempo que aumenta la tasa de producción del Model 3 y hace muchas mejoras de ingeniería de fabricación en los próximos meses. Un mayor volumen y mejoras en el diseño de fabricación son cruciales para que Tesla logre los ratios de escala requeridos para fabricar el Model 3 de rango estándar (220 millas), interior estándar a 35.000 dólares y aún sea una empresa viable. No hay otra manera".

Como consecuencia de esta situación, las acciones de Tesla (TSLA) bajan cerca de 8% en las horas previas a la apertura de la bolsa.

