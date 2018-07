Fox aumenta su oferta a 32 mil millones de dólares por Sky

La compañía estadounidense 21st Century Fox subió este miércoles su oferta hasta 24 mil 500 millones de libras (32 mil millones de dólares) para adquirir el 61% de la empresa televisiva y plataforma digital británica Sky Plc.

Mediante un comunicado a la Bolsa de Londres se dio a conocer que la oferta de Fox implica un 12% más que la oferta de su rival Comcast quien habría ofrecido 22 millones de libras. Fox ofreció 14 libras por acción (18.53 dólares, aproximadamente), valorando a Sky con 24 mil 500 millones de libras (32 mil millones de dólares).

Las autoridades británicas deberán revelar durante la semana si la operación es aprobada, ya que ha sido cuestionada por la preocupación del surgimiento de un monopolio en los medios de comunicación, debido a que Murdoch es el dueño de varios periódicos en Reino Unido como The Times, The Sunday Times, The Sun y la emisora de radio TalkSport.

Rupert Murdoch tiene un acuerdo para vender los activos de entretenimiento de Fox a Disney, que incluiría Sky.

Las acciones de Sky cotizaban a las 10:46 horas de la Ciudad de México a 32.39 dólares, con una caída de 2.53 por ciento. Mientras tanto las acciones de Fox cayeron hasta 3.8 por ciento en las operaciones de Nueva York, y Comcast subió hasta 1.8 por ciento. Las acciones de Disney también subieron hasta 2.06 por ciento.

Sky le estaría entregando a Fox y Comcast una oportunidad de diversificación al exterior de Estados Unidos, con una cartera de 23 millones de clientes a lo largo de cinco países en europa, además de que también tiene una plataforma que liderea el mercado, con su caja Q y contenido de televisión premium, incluyendo los derechos del futbol de la Premier League.