Fortuna de Emilio Azcárraga se reduce durante pandemia

La cuarentena ha afectado por completo todos los sectores del mundo, en este sentido también a empresarios que se dedican a vender espectáculo a la gente, entre ellos se encuentra el dueño del América y Televisa, Emilio Azcárraga Jean, cuya fortuna se redujo durante la contingencia de salud, al no tener actividad durante más de 30 días.

De acuerdo a información de la revista Forbes dio a conocer su lista global de millonarios, de la cual salieron 5 mexicanos de los 17 que estuvieron el año pasado. Entre los que no lograron mantenerse se encuentra el quien era considerado uno de los hombres más poderoso de México Emilio Azcárraga Jean, quien perdió su estatus de billonario. La misma publicación señala que las acciones de Televisa han caído más del 50 por ciento desde febrero.

Así como también, de acuerdo al portal digital, Sin embargo mencionó que la fortuna de Azcárraga Jean ha disminuido considerablemente cada año. En la publicación, señala que en 1992 Emilio Azcárraga Milmo, padre del dueño del América, fue investido por Forbes como el hombre más acaudalado en Latinoamérica

Tras la muerte de su padre en 1997 comenzó la gestión de Azcárraga Jean que heredó cerca de 2.8 mil millones de dólares. No obstante, también recibió un imperio con deudas que no logró enderezar por completo. Ahora, con la pandemia del coronavirus ha hecho que no tenga actividad con su club América, así como las propios movimientos ejecutivos dentro de su empresa televisiva.

Mientras la otra cara de la moneda, su colega Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y por tanto del club Monarcas Morelia, se mantiene entre los billonarios del listado. De hecho el polémico empresario apareció por primera vez en la segunda posición, por detrás de Carlos Slim, quien este último es el más rico del mundo futbolístico con el club Real Oviedo de la segunda división de España.