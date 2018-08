Foco amarillo en 105 municipios por deuda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el Sistema de Alertas de los Municipios que incluye a 793 ayuntamientos en la medición. De estos, 105 se clasificaron con ‘foco amarillo’, esto quiere decir que tienen un endeudamiento en observación con un pasivo de entre 60 y 120% mayor que sus Ingresos de Libre Disposición (ILD).

Ocho ciudades capitales de México están en semáforo amarillo: La Paz, Baja California Sur; Campeche, Campeche; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Tepic, Nayarit; Hermosillo, Sonora, y Xalapa, Veracruz.

Se informó que 238 municipios se encuentran en el Sistema de Alertas, pero no entregaron información de su deuda a Hacienda, o la que entregaron no fue suficiente para ser clasificados en el semáforo. Veracruz es el estado con más municipios que no dieron suficientes datos, con 75 ayuntamientos.

Ningún municipio reportó deudas elevadas (semáforo rojo), y la gran mayoría, 450 están en semáforo verde, lo que quiere decir que su endeudamiento es sostenible.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.

El director asociado en Fitch Ratings México, Alberto Hernández expresó que en general los municipios tienen un endeudamiento sostenible que no representa un riesgo para México. La deuda subnacional (de los Estados) es de 2.6% del PIB, pero solamente 0.2 puntos porcentuales de la cifra corresponde a la deuda de municipios.