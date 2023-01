Finanzas personales: consejos para anticipar el pago de tus deudas

Una gran cantidad de mexicanos se ven obligados a adquirir algún préstamo durante esta cuesta de enero, ya sea por medio de instituciones financieras, tiendas departamentales o incluso con familiares y amigos.

Sin embargo, si en alguno de los siguientes meses no lograr cubrir tu pago mensual, olvidas tu fecha de pago o te dedicas a liquidar el mínimo, los intereses van aumentar y puedes tardar meses o incluso años en acabar con una deuda que probablemente era pequeña.

Lo preocupante es que las deudas en muchos casos llevan a las personas a una crisis financiera.

Ante ello, el Financial Health Institute señala que tener deudas es uno de los motivos por el que las personas se llegan a enfrentar a enfermedades crónicas o afecciones, por ello la Condusef emitió una serie de consejos.

La Condusef emitió una serie de consejos.

1. Revisa tu capacidad de endeudamiento

Muchas personas cometen el grave error de usar toda o incluso más de su capacidad de pago y al no poder liquidar, sus deudas crecen por los intereses.

No utilizar toda tu capacidad te da la oportunidad de liquidar más rápido la deuda.

2. Planifica tus pagos

“Me lo merezco” o “para eso trabajo”, son las clásicas frases que comúnmente usamos cuando compramos algo y no nos detenemos a pensar si de verdad es algo que necesito o sólo es un capricho. Hacer un presupuesto resulta fundamental para identificar los gastos que no pueden prescindir y reducir al mínimo aquellos que no lo son.

3. Protégete a ti, a tu familia y tu patrimonio

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 26 por ciento de las viviendas del país tiene un seguro de casa habitación.

De ellos, 6.5 por ciento lo hace por cuenta propia, lo que significa que 19.5 por ciento lo realiza a través de un préstamo hipotecario. Reduce al máximo el riesgo de sufrir una pérdida.

4. No gastes más allá de tus posibilidades

Éste es el error más grave qué debes evitar ya que puede desencadenar en un descalabro financiero bastante fuerte. No permitas que esto te suceda, asegúrate de priorizar tus gastos y cubrir tus necesidades primordiales.

5. Haz que el dinero trabaje por ti

Sin duda, el ahorro es un gran hábito que muchos conocemos y lo practicamos. Sin embargo, al dejar el dinero estático en el colchón o incluso en una cuenta de ahorro, éste pierde su valor por el efecto de la inflación.

Esto quiere decir que lo que puedes comprar hoy con 100 pesos es menos de lo que podrás comprar con ese dinero en dos o tres años. Para evitar esta pérdida de poder adquisitivo es necesario invertir. Hay una gran cantidad de productos que ayudan a que el dinero se mantenga activo y con valor.

