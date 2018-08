Facebook podría darle al banco tus datos

Facebook podría darle al banco tus datos para ayudar a mejorar el servicio a clientes y prometen no utilizar esa información para publicidad.

La compañía de redes sociales dijo que los usuarios de firmas financieras como PayPal, Citibank y American Express podrían asociar sus cuentas con la aplicación Messenger de Facebook y conversar con un representante de servicio al cliente.

El diario The Wall Street Journal había reportado que Facebook solicitó a los bancos que compartieran información financiera detallada sobre sus clientes, incluidas transacciones con tarjetas y balances de cuentas bancarias.

Una portavoz de la red social dijo que la compañía podría ver parte de la información financiera de los usuarios que opten por participar del programa, pero que no la utilizaría para “publicidad ni otra cosa”.

“No estamos usando esta información más allá de permitir experiencias de ese tipo (servicio al cliente)”, apuntó la compañía de Mark Zuckerberg en un comunicado. “Una parte clave de estas sociedades es mantener la información de la gente protegida y segura”, agregó.

Medios de comunicación sostienen que, durante el último año, Facebook ha pedido a JPMorgan Chase, Wells Fargo & Co , Citigroup Inc y U.S. Bancorp discutir potenciales ofrecimientos para los clientes de los bancos en Messenger.

“La idea es que la comunicación con el banco pueda ser mejor que esperar en el teléfono”, dijo la empresa.

Facebook y Zuckerberg demandados tras desplome de sus acciones

Tras el desplome de las acciones de Facebook y la perdida de cerca de 120 mil millones de dólares de su capitalización bursátil, la red social y su presidente, Mark Zuckerberg, fueron demandados por el terrible reporte de ganancias de la compañía.

James Kacouris, accionista, presentó la demanda en una corte federal de Manhattan donde acusó a Facebook, Zuckerberg y al gerente de finanzas, David Wehner, de hacer declaraciones engañosas sobre la desaceleración de sus ingresos, los menores márgenes operativos y el descenso de usuarios activos.