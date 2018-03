Facebook perdió $37 mil millones de dólares en un día, por escándalo de Cambridge Analytica

En tan solo un día, luego de crearse un escándalo con Cambridge Analytica; Facebook perdió $37 mil millones de dólares, esto ocurrió por un escándalo que dio inicio a partir de un “test de personalidad” mismo que hizo bajar las acciones de la red social más influyente a nivel internacional, de esta manera el resultado obtenido fue: robo de datos, chantaje con prostitutas e interferencia política.

El problema no termina en la pérdida de miles de millones, sino que tanto Facebook como Cambridge Analytica niegan las acusaciones que se le han impuesto; lo que implica que el escándalo trascienda hasta llegar a diferentes países; implicando a diversas potencias tales como; México, Argentina, Colombia y Brasil; lugares en donde se ha dado inicio a diversas operaciones.

Cambridge Analytica; la empresa con sede en Londres fundada en 2013, data el método de investigación de datos para realizar el proceso de campañas para “cambiar el comportamiento de la audiencia”, mismas que serían empleadas para las marcas y los políticos que busquen ese cambio. Cabe destacar que dicha empresa tiene un vínculo con una firma que se asemeja a SCL Group por el analista financiero Alexander Nix; quien fue suspendido por la junta directiva de la compañía que él fundo y que permanecerá en el cargo hasta este martes.

The Board has suspended CEO Alexander Nix pending a full independent investigation. https://t.co/HV9Mb5eXIR

Mediante un supuesto comunicado en una junta, los comentarios de Nix fueron escuchados mediante una cámara oculta colocada en un reportaje del canal británico “Channel 4”, en donde mencionó: “No representan los valores u operaciones de la empresa”.

Se dice que un profesor de la Universidad de Cambridge; Aleksandr Kogan fue quien obtuvo las cuentas de aproximadamente 50 millones de usuarios de Facebook y no la empresa Cambridge Analytica. Alrededor de 265.000 usuarios concluyeron el test que necesitaba de un permiso para tener acceso a la información de sus cuentas personales.

En las elecciones de Estados Unidos tuvo una relación pues según una entrevista con la BBC se dijo que estuvo vinculado con los datos y la información que Facebook proporcionaba para inferir en los perfiles psicológicos de cada usuario. Debido también al vínculo que se tiene es que el escándalo tuvo auge en E.U.; pues el Channel 4 News filtró las imágenes de la cámara oculta en donde Nix opina que Cambridge Analytica ofrece tácticas sórdidas para desacreditar políticos.

Debido al escándalo, Mark Zuckerberg fue citado para declarar ante la comisión del Parlamento Británico. Facebook no hizo nada, pero si se defendió, pues dijo que ya no era “posible” tener acceso al perfil de los usuarios para hacer uso de la información proporcionada.

Un representante mencionó que: "Los usuarios cedieron su información; no hubo infiltración en los sistemas y no hubo robo de contraseñas ni de información sensible".