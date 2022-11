Facebook e Instagram registran el 40 % de los fraudes vacacionales: Profeco

En Instagram y Facebook ocurren el 40 por ciento de los fraudes con paquetes vacacionales por parte de agencias de viaje fantasma, aseguró la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La subprocuradora de servicios de la institución, Surit Berenice Romero dijo que ante esta situación la Profeco ya solicitó la intervención de Meta ( empresa matriz de estas redes sociales), sin embargo no obtuvo una respuesta positiva.

Por ello, la Procuraduría hizo un llamado a la población para que únicamente adquieran paquetes vacacionales en agencias de viajes inscritas en el Registro Nacional de Turismo.

Meta se negó a intervenir por fraudes vacacionales en Facebook e Instagram

Berenice Romero lamentó que la compañía estadounidense no quisiera apoyar a la Profeco.

Explicó que la Profeco solicitó a Meta que exija a los anunciantes cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Ley Federal del Consumidor, para poder estar en su marketplace.

Agregó que la Profeco no está en contra del comercio electrónico “pero hoy en día si ellos (Meta) no nos apoyan, no podemos darle la misma protección al consumidor digital que al consumidor tradicional”.

Los fraudes en redes sociales van en aumento

La Profeco informó que hasta el momento han recibido 7,200 quejas por servicios turísticos adquiridos por internet, de los cuales, 8% han correspondido a paquetes vacacionales vendidos por agencias de viaje que no existen.

Aclaró que la Procuraduría del consumidor no tiene atribuciones en materia penal ante el delito de fraude, ya que únicamente pueden ejecutar acciones preventivas, por lo que es el consumidor quien debe ser cuidadoso al momento de adquirir un servicio.

Por su parte, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, pidió a la población tener cuidado en la próxima temporada vacacional y que no se dejen engañar por falsas agencias de viajes que aparecen con frecuencia con ofertas muy atractivas.

Destacó que las agencias de viajes incorporadas al Registro Nacional de Turismo (RNT) son una garantía para el consumidor, ya que le dan certidumbre a su compra, además de que cuentan con asesores profesionales que saben diseñar una experiencia turística acorde a sus necesidades y demandas.

Agregaron que en lo que va del año han detectado 130 vínculos presuntamente fraudulentos, de los cuales 77 han sido de páginas de internet, y 53 de redes sociales.

¿Cómo puedo detectar que una agencia de viajes es falsa?

La profeco aseguró que se debe tomar en cuenta los siguientes signos de alarma:

Presentan precios muy bajos, a veces casi irreales

No proporcionan datos que permitan la identificación y localización del supuesto proveedor como dirección, teléfono, correo electrónico, nombre o razón social.

Solicitan que el pago se realice a través de tiendas de conveniencia o a través de transferencias bancarias sin mencionar el usuario de la cuenta

Eliminan o cancelan los comentarios, reseñas u opiniones por parte de los usuarios.

