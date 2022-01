FXBRAVO: ÉL MEJOR BROKER PARA INVERTIR Y EMPEZAR EL 2022

El número de usuarios y operaciones crecieron alrededor de un 70% para esta plataforma en lo que va del año. El año pasado cerró con 50% adicional de cuentas de inversión, un crecimiento mayor en comparación con el 2019. En marzo pasado alcanzó más de un millón de inversionistas en México

Esta increíble alternativa de inversión con la que FXBRAVO alcanza una valuación de 1,000 millones de dólares es una punta de lanza en materia de Fintech (empresas financieras y tecnológicas) en los próximos meses en México.

Al mercado Mexicano le viene bien la noticia, pues la negociación de FXBravo encabezó las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores.

Y es que la pandemia abrió una ventana de oportunidades para las soluciones financieras basadas en la tecnología. Además, las reglas de juego dan confianza para una operación “más transparente y segura”, desde el punto de vista jurídico, en el largo plazo.

FXBRAVO APUNTA PARA SER UNICORNIO EN MÉXICO

“No importa si eres una empresa de reciente creación o una Casa de Bolsa que tiene más de 30 años, el premio o el reconocimiento va a estar en forma de una valuación más alta”, reiteró el experto en el sector fintech.

Añadiendo que la etiqueta de “unicornio” la alcanza una empresa que tenga una “valuación teórica de mercado” (de 1,000 millones de dólares), pero no hay nada que indique que debe ser una empresa de reciente creación o más antigua.

Así que el crecimiento que ha tenido FXBravo en el último año en las cuentas de inversión ha sido conducido básicamente por la innovación tecnológica, posicionando la plataforma como principal solución de trading en línea, que hace más accesible la posibilidad de invertir en los mercados para todas las personas, a diferencia de los servicios de otras intermediarias bursátiles que requieren de más activos y más complejidad para operar.

FXBRAVO INVERSIÓN PARA TODOS

FXBravo es una herramienta digital de financiamiento para todos, leíste bien está al alcance de todos, su misión es ayudar al crecimiento de la base de la economía mexicana. La plataforma no solo ofrece soluciones al alcance de todos lo mexicanos con una inversión mínima de 250 usd si no que cuenta con una expansión en latinoámerica para inversionistas que quieran participar en el proceso. Los inversionistas pueden utilizar la plataforma para invertir en línea y diversificar sus ingresos.

Los rendimientos a través de FXBravo son superiores a la mayoría de Brokers de inversión en México tradicionales.

Rentabilidad: tasas entre 15% y 22%; rentabilidad promedio 19% tasa anual

Plazo: 30 a 120 días

Riesgo: Bajo

ÉXITO TOTAL EN MÉXICO CON NUEVA PLATAFORMA DE FXBRAVO

El ecosistema financiero se encuentra en un momento interesante ante la llegada de nuevas empresas, bancos y fintechs como FXBravo. Tan sólo en México, del 2017 al 2019, esta plataforma tubo un crecimiento del 145%. Si bien el uso de plataformas de inversión en línea han tenido un despliegue significativo durante los últimos años. FXBravo ofrece atractivas propuestas de inversión en México, así que decidimos elegirlo como uno de los mejores medios de inversión en línea de forma segura.

Sus rendimientos son superiores a la mayoría de Brokers de inversión en México.

Invertir es un concepto que hace años solo era conocido y puesto en práctica por unos pocos. Hoy, con la llegada de las nuevas tecnologías, se abre tanto el abanico de productos al que podemos acceder como las herramientas que tenemos a nuestra mano, como sucede en el caso de los brókers online.

Hace una década la única forma de introducirse en los mercados financieros era acudiendo a la sucursal del banco para contratar, en su mayoría, los productos que ellos mismos comercializaban con condiciones que no estaban al alcance de todos los bolsillos, en la actualidad cualquier persona tiene el mundo de la inversión al alcance de in click por medio de cuaquiér dispositivo móvil y con una cantidad mínima.

¿CUÁL ES MÍNIMO DE INVERSIÓN?

Otro de los factores que debes analizar antes de empezar a operar con estos brókers es si, efectivamente, podemos utilizarlos, ya que existirán plataformas cuyas cantidades mínimas para empezar e invertir sean demasiado altas para nosotros si acabamos de empezar.

PLATAFORMA CONFIABLE

Puesto que la plataforma será el único lugar en el que podremos realizar todas nuestras operaciones en los mercados financieros, será conveniente que la aplicación o el sitio web sean intuitivos y fáciles de utilizar y nos ofrezcan información en tiempo real sobre los mercados. En la actualidad, algunos de estos agentes ofrecen la posibilidad de probar una demostración gratuita de la plataforma para que podamos ver si se adapta o no a lo que buscamos.

¿Y LA CHEYENE APA?

Mientras muchos se preocupan por lo que van a recibir, otros ya estan haciendo crecer sus ingresos con FXBRAVO desde la comodidad de su hogar. Y es que la inversión a través de plataformas se ha convertido en algo más que un boom, todos estamos viviendo y siendo testigos de esta era digital que nos da el alcance y la oportunidad de iniciar un nuevo estilo de vida que alienta a jóvenes y adultos. La plataforma FXBRAVO es un fuerte incentivo para que principiantes inversionistas e inversores potenciales operen de manera confiable, segura y activa ya que cuenta con asesoria continua y una rentabilidad promedio del 19% anual considerando cualquier tipo de inversión con un riesgo más bajo que lo inusual.

¿ENTONCES CUÁL ES LA MEJOR PLATAFORMA DE INVERSIÓN?

Está claro que FXBravo es un Broker catalogado cómo el broker que no gana si su cliente no gana; cuenta con diferentes opiniones y estas son, en su mayoría, positivas no podemos hacer una idea sobre el servicio que ofrece y si es lo que necesitamos.

En conclusión esto de emprender se requiere invertir tiempo y dinero. Esfuerzo, constancia. Se requiere tener la apertura mental para aceptar nuevas ideas y maneras de hacer negocios a la vez que asumimos las inversiones necesarias.

Ya ves lo que dicen: “Lo heredado, dura menos que lo ganado.” Y “Quién huye de la inversión, huye de las ganancias”

La elección es solo del inversor.