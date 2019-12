Femsa busca expandirse con la compra de mil 350 farmacias en Brasil

FEMSA quien también es dueña de las tiendas de autoservicio Oxxo, está en la búsqueda de su expansión y para ello ha mostrado el interés en la compra de mil 350 farmacias en Brasil.

Femsa estaría en pláticas para comprar farmacias en Brasil

La mexicana FEMSA pretende expandirse con la adquisición de Grupo DPSP la cual es una de las cadenas de farmacias más grande de la nación brasileña. De tal forma que ese sería el interés de FEMSA para encontrarse en pláticas para lograr adquirir la cadena de farmacias brasileña DPSP.

Grupo DPSP fue fundado hace nueve años, es decir; en 2011 como resultado de haber fusionado Drogaria São Paulo, la cual tiene como sede Sao Paulo y Drogarias Pacheco, quien cuenta con su sede en Río de Janeiro.

En tanto, FEMSA también opera en farmacias del país mexicano con marcas tales como Farmacon, Moderna, Cruz Verde y Yza.

Femsa ha puesto la mira en tierras brasileñas

Cabe hacer mención que por parte de FEMSA y DPSP no se ha llegado a comentar respecto a esta negociación que estarían analizando. Sin embargo, la mexicana FEMSA indicó que este no emite comentarios sobre rumores, no sin antes asegurar que siempre está analizando nuevas opciones de negocio que les sea benéfico.

“Les comentamos que en FEMSA Comercio no opinamos sobre rumores. En FEMSA Comercio siempre estamos analizando nuevas opciones y oportunidades de negocio para incorporarlas a nuestra propuesta de valor, y así satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, dice un comunicado.

En la actualidad FEMSA opera en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, comercializando marcas reconocidas de refrescos, jugos, agua embotellada y bebidas energizantes como Coca-Cola, Sprite, Ciel, AdeS, Powerade y andatti, atendiendo a más de 290 millones de consumidores.

