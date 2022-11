Extorsionan a 20% de empresas, reporta IP

Una de cada cinco empresas o 20 por ciento de las firmas agremiadas a la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, sufren de extorsiones, acusó la misma cúpula empresarial.

“Hoy la cifra llegó a 20 por ciento de extorsionados. Los datos no coinciden con la autoridad porque la gente percibe que las denuncias no sirven, temen a represalias, la gestión es muy larga y no hay resultados, además del tiempo que se invierte es mucho y no se soluciona nada. Tenemos que revertir esta situación con hechos con la fiscalía y las autoridades”, dijo José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco, en entrevista exclusiva con La Verdad.

Además, señaló que los robos a comercios en la Ciudad de México han incrementado 6 por ciento en el tercer trimestre de 2022.

Por otro lado, expuso que la extorsión sí ha aumentado en las alcaldías de Iztapalapa, Venustiano Carranza, y Cuauhtémoc.

El robo a negocios, al transporte de mercancías, ganado, vehículos, autopartes y la extorsión crecieron en octubre de 2022, respecto a septiembre pasado, revelan las cifras más actuales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esta actividad delincuencial impacta al patrimonio de las personas, así como la actividad económica nacional.

En detalle, en el décimo mes de 2022 se reportaron 7 mil 287 robos a negocios en todo el país, 3.3 por ciento más que en septiembre previo; el robo a transportistas tuvo el mes pasado 773 denuncias ante Ministerio Público, 8.7 por ciento más que en el noveno mes.

El robo al ganado aumentó 8.5 por ciento en la misma comparación en todo el país; el robo a auto creció 5.5 por ciento y el de autopartes se incrementó 14.7 por ciento.

En el caso de la extorsión, los reportes en el fuero común se situaron en 790 casos en todo el país, un aumento de 1.3 por ciento.

Aunque estas actividades delincuenciales aumentaron en octubre de 2022, respecto a un mes antes, aún no alcanzan los niveles reportados en el mismo lapso de 2021, ni el de 2019.

Sin embargo, en el caso de las autopartes, es el único delito que reporta cada vez más casos en el país.

Las cifras históricas de la incidencia común de denuncias presentadas ante Ministerio Público en todo el país, a partir de 2015, indican que octubre de 2022 fue el mes con mayor robo de autopartes.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha señalado que una de cada dos empresas agremiadas a dicha cúpula empresarial es afectada por el robo o cobro de piso.

