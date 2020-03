Exponen en redes supuesta petición de Banco Azteca a clientes de ADELANTAR pagos

Bien dicen que las redes no perdonan y al parecer le ha tocado a Banco Azteca ser expuesto por los propios usuarios quienes publicaron una fotografía en donde se lee una supuesta petición de dicha institución bancaria a sus clientes de realizar sus pagos de forma adelantada.

Como era de esperarse, ante la presunta petición de Banco Azteca colocada en una hoja que dice de forma textual: “Estimado cliente le invitamos a adelantar 1 o 2 semanas a su crédito por algún posible cierre de operaciones por la contingencia, de esta forma conserva el beneficio de su pago puntual. Agradecemos su comprensión y su preferencia” termina el documento.

Mientras @Banorte_mx permite un atraso en el pago de sus créditos hasta por 4 meses por el #COVID2019 el @BancoAzteca del palero @RicardoBSalinas está pidiendo que porfavorcito le depositen por adelantado 2 mensualidades que tal. #QuedateEnCasa #NoSalgasDeCasa pic.twitter.com/yfx0DUkYJk — Marmiko Periodista (@Marmiko1) March 26, 2020

Sin embargo, aunque no se sabe con certeza si esta supuesta petición por parte de Banco Azteca es real o no, puesto que en sus sitios oficiales no menciona ni hace referencia a dicha solicitud a sus clientes, los usuarios en las redes tundieron con sus comentarios a este banco mexicano.

Entre los comentarios de los usuarios de las redes sociales se mencionan algunos en los que no pueden creer que esta presunta petición sea cierta ante la contingencia actual que se vive no sólo en México sino en todo el mundo.

Tengo la esperanza que lo de @BancoAzteca sea #FakeNews , es que neta es de no creerse �� — A D R I S (@Adrisrliz) March 26, 2020

Por otra parte las comparaciones entre banco y bancos no se hicieron esperar, siendo que muchos usuarios recordaron que instituciones como Banorte, HSBC entre otros, habían otorgado plazos que van de los cuatros a los seis meses para realizar los pagos correspondientes de sus clientes, siendo de esta forma que se “ponían en los zapatos de los mexicanos” señalaron muchos.

Banorte permite un atraso en el pago de los créditos hasta por 4 meses pero mantiene la generación de intereses ordinarios �� es decir, si no te es posible pagar PIERDES EL BENEFICIO DE TU PAGO PUNTUAL. — Juan Alejandro (@Juan_C03) March 26, 2020

Sin duda el país está pasando por un momento difícil en el que incluso se han visto comprometidos muchos empleos, es decir el sustento de muchas familias ante el coronavirus y solo nos resta ser fuertes y tenderle la mano al prójimo debido a que la economía está para cuidar cada peso.

Y aunque no sabemos que tan cierta sea esta petición de Banco Azteca, si eres un usuario que ve este documento en una sucursal comparte con nosotros para saber si es cierta o no esta criticada y supuesta solicitud.