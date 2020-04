¡Exhibidas! Andrea y Coppel no respetaron el cierre por pandemia: STPS

Esta mañana en la conferencia de presa mañanera que ofreció Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, dio a conocer los sectores empresariales que no cerraron a pesar de que las autoridades federales han ordenado detener toda actividad no esencial. Las empresas que continuaron con sus operaciones fueron Coppel, Carnival, Andrea y Bolim.

Cabe mencionar que el Gobierno Federal había ordenado a las empresas cerrar desde que México entró a fase 2, sin embargo los establecimientos tuvieron un incumplimiento de las medidas sanitarias, la funcionaria precisó que 87 por ciento de las empresas sí acataron las normas, mientras que otro 13 por ciento se ha negado a parar sus actividades para hacer frente al brote de coronavirus y evitar la propagación en el país.

Coppel no cierra pese a la pandemia

Quien temabién habló al respecto fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el 50 por ciento de las empresas visitadas ya se encontraban cerradas, 20 por ciento accedió al cierre luego de que se le hiciera un exhorto, 17 por ciento realiza alguna actividad esencial y 13 por ciento se negó a cerrar.

Luisa María Alcalde reveló que las tiendas departamentales Coppel; Bolim, dedicada a la fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotrices; las fábricas de calzado Andrea, y la empresa textil Carnival son las que se han negado a cerrar.

“Ojalá y para el lunes ya no tengamos el 13 por ciento que se tiene ahora de incumplimiento, que se reduzca lo más que se pueda. Yo tengo confianza de que esto va a suceder. No son medidas coercitivas, una de la características de nuestro Gobierno es que no se usa la fuerza, lo coercitivo. No hay toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada convencer, persuadir, y ese es el ejemplo que está dando el pueblo de México en el mundo, de su nivel de conciencia, de responsabilidad”, afirmó AMLO.