Evita que los bancos te llamen a cada rato, te decimos cómo proteger tus datos personales

Actualmente México es el octavo lugar mundial con respecto al robo de identidad por medio de los datos personales, indica el Banco de México (Banxico). Sin embargo no todo está perdido, debido a que en el país se cuenta con una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que no solo señala obligaciones sino también derechos, lo que permitirá decidir o no que su información sea utilizada, es decir, prohibir que te marquen los bancos y todas las tiendas que suelen llamar para ofrecer créditos o servicios.

Debido a la practicidad que nos dan los pagos electrónicos, más del 80% de los pagos que se realizan en México se hacen por medio digital ayudados por el smartphone, y esto al final de cuentas requiere que tengamos nuestra información personal en nuestros teléfonos, sin embargo no siempre somos cuidadosos en resguardar la seguridad de nuestros datos personales.

Protege así tus datos personales de bancos y otros

Ingresa tu número de celular en el REUS

Este Registro Público de Usuarios está especialmente implementado para los usuarios que no quieren información publicitaria de Productos y Servicios Financieros (REUS), esta opción se trata de una lista de clientes del sistema financiero mexicano que no desean ser molestados con llamadas de publicidad y promociones por parte de las financieras. Registrarse es gratis y el registro se realiza en el Centro de Atención Telefónica de la Condusef (01 800 999 80 80) o en www.condusef.gob.mx

Ahí podrás tu restringir teléfono privado de casa o trabajo (como máximo 2 números) así como tu cuenta de correo electrónico personal.

Exige los derechos ARCO

Cada uno de los datos que entrega un usuario de servicios financieros se encuentran protegidos por el Artículo 13 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, además del 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Y no es todo, los derechos al tratamiento de la información personal se contienen en el artículo 16 constitucional y señala que todos tenemos derecho a proteger nuestra información personal, así como el acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de los mismos.

Si eres usuario de servicios financieros, la entidad - por ley- debe darte un correo electrónico al cual puedas escribir pidiendo acceso a la rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de tu información personal.

Bloquear tu información desde el Buró de Crédito

Una gran opción para que otros no tengan tus datos es bloqueando el Buró de Crédito, este ofrece el servicio de protección de tu información de historial crediticio mediante la función conocida como “bloqueo”, esta función la puedes activar de forma directa en la página del Buró de Crédito: http://www.burodecredito.com.mx/bloqueo-info.html y el costo es mínimo.

Activar esta función te permitirá que protejas la información financiera en caso de que sospeches de un fraude o robo de identidad posible. Los datos se podrán blindar por tres meses. Sin embargo, también te da la opción de bloquear y desbloquear la información las veces que necesitas.

Su única desventaja, es que mientras lo bloqueas no podrán ver tus datos las empresas en caso que necesites un crédito.

