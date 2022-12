Europa quiere regular las criptomonedas tras estallido

Fabio Panetta, miembro del Consejo del Banco Central Europeo, dijo que se necesita tener una regulación de los criptoactivos para proteger a quienes invierten en ellas y también a la estabilidad del panorama financiero mundial.

Los criptoinversores han pasado por problemas durante este año, tanto como por la caída de la bolsa FTX, hasta la caída de la criptomoneda estable (stablecoin) TerraUSD y la caída del bitcoin.

Regulación de la criptomoneda

Las criptomonedas son una forma de moneda descentralizada de valor variable

Los criptoactivos que no cuentan con un respaldo son una apuesta financiera que no cuenta con ninguna función social o que sea económicamente útil, así que se necesita eliminar la actividad delictiva, proteger a quienes inviertan en ellas y salvar un sistema financiero que se encuentra más y más enlazado con los criptoactivos, de acuerdo con Panetta.

Igualmente, él argumenta que las ‘stablecoins’ no son realmente ‘estables’ debido a que obtienen y mantienen su valor por la vinculación a un conjunto de activos.

Los vínculos que hay entre el mercado de las criptomonedas y el sistema financiero podrían hacerse más fuertes, más si empresas grandes de tecnología entraran en el área, lo que significa que se necesita una regulación con urgencia.

También indicó que los esfuerzos reguladores se deben orientar a evitar que se usen criptoactivos para eludir la regulacipon financiera y también para proteger el sistema financiero convencional de los riesgos de las criptomonedas.

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas no cuentan con una regulación de alguna organización o algún banco

La moneda digital o criptomoneda es un activo digital que lleva un cifrado criptográfico que asegura la integridad de las transacciones, también controla la creación de unidades adicionales, lo que significa que evita que alguien haga copias como las de una fotografía, pero no existen de manera física, sino que se almacenan en una cartera digital.

La criptomoneda comenzó un 18 de agosto del año 2008, cuando se registró el dominio bitcoin.org, pero fue hasta el 31 de octubre que se publicó la primera criptomoneda.

Las criptomonedas tienen muchas características que las diferencían de sistemas más tradicionales, porque no las controlan ni las regula ninguna institución, y no necesitan intermediarios en las transacciones.

Cuenta con una base de datos descentralizada, o registro contable compartido para controlar estas transacciones.

Sin embargo, las criptomonedas no son consideradas como un medio de pago, porque no tienen respaldo de un banco central o de autoridades públicas y no se encuentran cubiertas por mecanismos de protección al cliente.

Lo que se debe recordar cuando se realiza una transacción con esta clase de monedas es que no se puede cancelar la operación, puesto que el ‘blockchain’ es un registro que no deja borrar datos, y para revertir una transacción, se debe hacer la opuesta.

El valor de una criptomoneda varía de acuerdo con la oferta, demanda y compromiso de los usuarios, y en muchas ocasiones, los precios se forman sin información pública que los respalde.

