Estos son los fraudes que podrían vaciar tu tarjeta de débito

Las tarjetas de débito son una necesidad en el mundo actual, y los estafadores lo saben así que ponen muchas trampas electrónicas que, en caso de caer en ellas, arriesgan tu dinero.

Los fraudes con tarjetas de débito pueden ocurrir de muchas formas, y no siempre son fáciles de detectar.

Así que para estar atento, te presentamos este contenido que te ayudará a conocer las formas de estafa y cómo puedes proteger tu dinero con un simple cambio de hábitos. Pero primero, dejemos en claro ¿qué es un fraude en débito?

¿Qué es el fraude con tarjetas de débito?

El fraude con tarjetas de débito se produce cuando alguien tiene acceso a los datos de tu tarjeta de débito y la utiliza para realizar compras no autorizadas.

Se trata de un delito grave, y cualquiera que tenga una tarjeta de débito debe conocer las señales de advertencia y saber cómo protegerse del fraude con tarjeta de débito.

Pero ¿cómo pueden hacer esto? Usualmente creemos que teniendo la tarjeta en nuestras manos es imposible que te puedan hacer un fraude, pero esto no es así. De hecho, al no robar tu tarjeta físicamente, los delincuentes esperan que no te des cuenta de que algo anda mal.

Los estafadores pueden hacerse con los datos de tu tarjeta de varias maneras, una de ellas a través de un dispositivo de robo de tarjetas de cajero automático; también pueden acceder a extractos bancarios o tarjetas de débito antiguas, o pedirte que realices un pago en un sitio web fraudulento para recoger tus datos.

Otra forma de robar datos en tarjetas de débito es a través del carding, que según la Condusef es una forma de estafa online que consiste en acceder ilegalmente a los datos de tu tarjeta, pero lo hacen de forma aleatoria, es decir: no tienen una víctima potencial, todo lo hacen al azar.

Para conseguirlos, utilizan una serie de programas que mediante algoritmos generan varias combinaciones.

No obstante, este no es el único método usado. Pueden también robar la información personal con ayuda del phishing.

Este engaño está basado en falsas páginas web que pretenden hacerse pasar por instituciones legítimas, como bancos, universidades, hoteles y tiendas online.

También el spam y los correos electrónicos han sido utilizados de manera activa para engañar a los usuarios y hacer que revelen sus datos personales y financieros, como cuentas y sus contraseñas.

Eso sí, para pasar desapercibidos realizan compras pequeñas por lo regular utilizan los datos para pagar cuentas de Spotify, Netflix, YouTube, Uber, suscripciones mensuales a videojuegos, pasajes de autobús y cosas así de mínimas.

Si alguna vez ves una actividad sospechosa e inexplicable en tu cuenta bancaria, debes comprobar si hay cargos fraudulentos en tu tarjeta de débito.

Es posible que veas en tu estado de cuenta compras que no has realizado, que veas reembolsos en lugares que no has visitado o que de repente descubras que tus pagos programados han sido devueltos.

La mejor manera de estar atento es comprobar diariamente el saldo y las transacciones de tu cuenta bancaria mediante una aplicación de banca móvil o en línea. Por fortuna, si encuentras un cobro no reconocido, tienes oportunidad de levantar la aclaración y que se investigue.

¿Cómo protegerte del fraude en débito?

Estos tips te ayudarán a tomar precauciones y hacerle más complicado a los defraudadores que tomen los datos de tu tarjeta.

Revisa regularmente tu estado de cuenta. Al estar al tanto de tus movimientos, podrás detectar e informar rápidamente de cualquier actividad sospechosa. Ahora esto es más fácil con las apps y servicio de banca online.

No utilices papel en donde aparezcan tus datos. Los estados de cuenta digital son ideales, ya que evitan que sus datos caigan en manos equivocadas. Si te llegan mes con mes, deberás guardarlos en un lugar seguro o destruirlos por completo.

No guardes tu PIN en ningún sitio. Puede resultar tentador guardar tu PIN en tu teléfono o anotarlo en algún lugar, pero esto aumenta el riesgo de que los estafadores accedan a tu cuenta bancaria.

Cuidado con el phishing. No respondas a correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas sospechosas, y nunca compartas los datos de tu tarjeta de débito en Internet o con alguien que no conozcas.

Destruye las tarjetas de débito antiguas. Antes de tirar las viejas tarjetas de débito a la basura, utiliza una trituradora o córtalas lo más pequeño que puedas.

Configura las alertas bancarias. La mayoría de las aplicaciones bancarias te permitirán configurar alertas de retiro, que pueden ayudarte a detectar cualquier actividad inusual en tu tarjeta de débito.

