Estos son los errores financieros que estás realizando

¿El dinero no te da o se “evapora” más rápido de lo imaginado? Seguramente estas cometiendo algunos errores financieros que están afectando gravemente a tu economía.

Estos “horrores” financieros no solo perjudican tus actividades diarias o metas a corto plaza, si no afectan en tus menos a largo plazo y a tu estabilidad económica.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) establece que debe registrar todas las cosas que deseas alcanzar, por ejemplo; irte de vacaciones, comprar una computadora, tener una casa, emprender un negocio.

Posteriormente deberás investigar y calcular el monto que necesitas para lograr cada objetivo que deseas alcanzar.

Es importante que ordenes tus objetivos según su importancia y el tiempo que te llevará realizarlos.

No llevar un control de gastos

Parece evidente que sin un relativo cuidado de lo que una persona gasta no sabe en qué se le va el dinero y por qué no le alcanza o no puede ahorrar lo pensado. Llevar la cuenta de todo lo que se gasta es una de las primeras recomendaciones para tener un control efectivo sobre el dinero.

Gastas sin control

Cuando comienzas a trabajar, la emoción de tu primer sueldo hace que quieras gastarlo de inmediato, afirma la Condusef, compras lo que sea y terminas sin dinero.

Recuerda que ser prudente con tus gastos puede evitarte un mal momento.

No fijar planes a largo plazo

Puedes no saber cuál es el rumbo que tomará tu vida, pero si puedes plantearte metas. Define el porcentaje de tu sueldo que destinarás a la meta que quieres cumplir. Definir tus prioridades le dará sentido a tu esfuerzo.

No comprar lo que no se necesita

Esto también parece obvio, pero sucede muchísimo. No se trata de no comprar cosas, sino de ponderar los gastos de manera que no jueguen en contra y no sentir que se desperdició el dinero en algo que no es ni útil ni necesario.