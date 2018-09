Estos son los beneficios de asegurar tu auto.

Parece mentira pero menos de la mitad de los automóviles que circulan en México cuentan con un seguro. Esta falta de cultura, te afecta principalmente a ti, ya que al no contar con un seguro, el que sufre es tu bolsillo. Todavía muchos piensan que asegurar un auto, es un gasto innecesario, y que con ponerles alarmas a sus autos, es más que suficiente, sin embargo hay muchas razones de peso para tener un seguro, entre ellas que vivimos en uno de los países donde más asaltos y accidentes viales hay.

La Condusef señala que un accidente automovilístico puede costar 35 mil pesos en promedio.

Aquí te mencionamos 5 razones por las cuales asegurar tu auto





Tienes un respaldo:

A veces no consideramos nada de esto hasta que nos pasa a nosotros, y es ahí cuando valoramos el tener un seguro que nos apoyará. Además si al conducir sufres un accidente, afectas a terceros como golpear un auto o peor aún, afectas a una persona, asegurar tu auto te cubre. Hay varios tipos de cobertura, la limitada, la amplia y la cobertura básica o Responsabilidad Civil.



Proteges tu patrimonio:

No importa el modelo ni la antigüedad, si es nuevo o usado, tu auto es una inversión que no puedes perder, por eso en caso de robo o pérdida total de tu auto por daños materiales, asegurar tu auto te garantiza la recuperación de un porcentaje importante del valor de tu carro. Si no cuentas con seguro, tu patrimonio se pierde.





Asistencia médica:

En caso de que sufras un accidente y este provoque lesiones corporales a los que vayan contigo, los gastos médicos son cubiertos por tu aseguradora, evitando que seas tú quien tenga que pagar para cubrirlos.



Cuentas con asistencia vial:

Cuando decimos apoyo, decimos por completo, lo mejor es que no lo pagas ya que viene incluido en tu seguro, así que en caso de descompostura, cambio de neumáticos, entre otros, cuentas con servicios de grúa en emergencias.



Defensa jurídica y asesoría legal:

Contarás con el apoyo de expertos en caso de asistencia legal por un siniestro con tu automóvil.



Hay muchas más razones para asegurar tu auto, sobre todo si tienes familia, y lo que buscas es su seguridad y protección.

Ya que sabes por qué es importante asegurar tu vehículo, considera lo siguiente:

- Compara los seguros existentes en el mercado, así como los servicios adicionales que ofrece cada compañía. Pregunta por el tipo de cobertura, costo del deducible y forma de pago.

- Recuerda que el monto varía según la empresa, lugar donde vives y servicios contratados. Pregunta por el tipo de asistencia incluida o sin costo adicional.

- Lee a detalle la póliza. Checa todos los alcances y exclusiones o cláusulas. Lo más importante es que los lineamientos se ajusten a tus necesidades de seguridad.

- Guarda los documentos del vehículo para que acredites la propiedad en caso de algún siniestro. Debes portar: tarjeta de circulación, póliza o número de la misma y licencia de manejo vigente.

- Antes de firmar el contrato, checa todos los datos: nombre del titular, datos del auto, suma asegurada y monto de la prima.

Hoy la industria de los seguros va en aumento, por lo que puedes encontrar muchas opciones que se adapten a tu presupuesto, pero recuerda que lo barato sale caro.