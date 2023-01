Estos movimientos con tu tarjeta de crédito podrían meterte en problemas con el SAT

Estos movimientos con tu tarjeta de crédito podría meterte en problemas con el SAT

Pronto los contribuyentes tendrán que hacer su declaración anual ante el SAT para evitar problemas con Hacienda, sin embargo ¿sabías que existen algunos movimientos con tu tarjeta de crédito que pueden traerte dificultades con esta dependencia? En La Verdad Noticias te revelamos todo lo que debes saber al respecto.

Seguramente todos los contribuyentes quieren llevar la fiesta en paz con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que deben cumplir con sus obligaciones fiscales, pero también deben evitar incurrir en ciertas prácticas.

Existen algunas acciones que podrían parecer inofensivas para los contribuyentes, pero que a largo plazo podrían representar un problema ante el SAT, por ello te contamos de qué se trata para que las evites.

Evita estos movimientos para no tener problemas con el SAT

No prestes tu tarjeta de crédito para evitar problemas con el SAT

Si quieres evitar problemas con el SAT lo mejor será tomar en cuenta los siguientes consejos que te presentamos.

No prestes tu tarjeta de crédito: Aunque pagues a tiempo tu tarjeta, si el fisco detecta que haces más gastos de los que te permiten tu ingreso, podrías caer en discrepancia fiscal, por lo que Hacienda podría inferir que tienes otros ingresos que no estás declarando y por el cual no estás pagando impuestos.

No hagas depósitos, ni pagues tu tarjeta, en efectivo: si haces este movimiento Hacienda probablemente se pregunte de donde obtuviste dicho dinero para pagar.

No organices una tanda: para hacienda serán sospechosos los ingresos extraordinarios que se detecten en tu cuenta o tarjeta.

¿Qué pasa con el SAT si tengo tarjeta de crédito?

Los bancos notifican al SAT cuando se hacen depositos mayores a 15 mil pesos en efectivo

En realidad no debes tener problemas con el SAT por tener una tarjeta de crédito, sin embargo toma en cuenta que debes evitar incurrir en las prácticas anteriores para no tener problemas con Hacienda.

El SAT no revisa todas las cuentas bancarias de los contribuyentes, sin embargo, los bancos notifican a la dependencia cuando se realizan depósitos en efectivo cuyo monto mensual acumulado sea mayor los 15 mil pesos mexicanos al mes, por lo que los contribuyentes no se deben de olvidar de hacer su declaración anual de impuestos para notificar al SAT de donde vienen dichos depósitos.

