Estos billetes valen 600 mil pesos en Mercado Libre

Últimamente se ha puesto de moda adquirir billetes y monedas mexicanos por precios superiores a sus valores de nómina debido a que poseen ciertas características que los vuelven artículos de colección, este es el caso de los billetes de 50 y 20 pesos, que juntos, valen hasta 600 mil pesos en Mercado Libre.

Ambos billetes fueron puestos en circulación recientemente por parte del Banco de México (Banxico), y fue a través de redes sociales donde se han vuelto virales debido al alto precio por el que pueden ser vendidos.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre un billete de 50 pesos que puede tener un valor de hasta 30 mil pesos en caso de que cuente con ciertas características especiales. Cabe mencionar que estos artículos suelen ser adquiridos por coleccionistas o gente especializada con la capacidad de pagar estas sumas de dinero.

¿Cómo son estos billetes de 50 y 20 pesos?

Los billetes tienen características especiales

En cuanto al billete de 20, se trata de un ejemplar de la serie AA y se trata de un billete sin circular, es decir, no se usa como moneda de cambio en el país. El vendedor especificó que no tiene certificado de no circulación, sin embargo, aseguró que el ejemplar se encuentra en perfecto estado.

Por su parte, el billete de 50, conocido también como el billete del ajolotito, y contiene la representación de la ciudad de Tenochtitlan basada en una parte del mural del pintor Diego Rivera y la representación del ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz de Xochimilco.

Se recalcó que la característica fundamental que diferencia a estos billetes del resto es que pertenecen a la serie AA, por lo que aquella persona que tenga ambos ejemplares podría venderlos a un buen precio a través de plataformas digitales. La compra de estos billetes no está regulada.

Te puede interesar: Billete de 50 pesos del ajolote tiene cinco versiones, estas son las diferencias

Crean piñata del billete del ajolotito

Estos billetes son populares

Es tal la popularidad de estos billetes, que recientemente se dio a conocer que diseñaron una piñata del billete del ajolotito, la cual se volvió viral en redes sociales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado