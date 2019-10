¿Te gustaría trabajar en CANADÁ y que tu vida y economía mejoren? Te decimos que hacer

Si es de tu interés llegar a Canadá te decimos lo que debes hacer para poder hacer realidad dicha aspiración de una mejor vida y estabilidad económica, ten en cuenta que aunque a veces pareciera muy difícil o al menos eso creamos, la realidad es que no lo es.

Esto es lo que debes hacer para poder trabajar en Canadá

Así que te decimos que es lo que tienes que hacer para poder irte a vivir a Canadá y trabajar en aquel frío país del norte.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Lo primero que tiene que hacer en conseguir un permiso de trabajo, ya que este es el documento principal que te piden para ser contratado en Canadá.

Sin embargo si eres artista, atleta, deportista, conferencista o investigador universitario es diferente, en este caso es necesario que contactes a un asesor de empleo que te oriente en saber si es o no necesario alguna visa de trabajo, o no porque cada caso es específico y en algunas ocasiones no es necesario presentar el visado o permiso de trabajo.

Pero de no ser así, lo que puedes hacer es buscar en internet vacantes en el empleo que deseas en Canadá y checar si aplicas en el perfil, de ser así deberás postularte y si le interesa tu cv a la empresa, ella deberá expedir un permiso de trabajo temporal como primer paso, ese permiso será un antecedente que más adelante te permita la residencia.

Ten en cuenta que la visa se puede solicitar por internet, te recomendamos tener cerca un escáner para cargar copias electrónicas de los documentos que te serán solicitados.

Estos son algunos de los documentos que te solicitarán:

Tener el pasaporte vigente con suficiente espacio en blanco para colocar la visa.

Presentar cartas de referencia de empleadores actuales y anteriores.

Demostrar que se posee la educación, la experiencia profesional y los conocimientos de

Descripción de los trabajos realizados y cargos ocupados.

Inglés o francés necesarios para llevar a cabo el trabajo en ese país.

Llenar el formulario de solicitud.

Esto es lo que debes hacer para poder trabajar en Canadá

Gracias a los tratados de libre comercio que existe entre México y Canadá existen programas en alianza para que mexicanos puedan irse a trabajar de forma temporal a Canadá.

Quienes más demanda para tienen para ser contratados en Canadá son los profesionales como analistas en sistemas computacionales, contadores, ingenieros y maestros de español.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sabes que es el Afore, para que sirve y cómo localizarlo? aquí te decimos

Sin embargo, también hay un programa en el que solicitan trabajadores agrícolas en Canadá y que México, envía a manos mexicanas interesadas en estos empleos, aquí te dejamos el enlace por si te interesa:

https://consulmex.sre.gob.mx/montreal/index.php/es/trabajadores-agricolas