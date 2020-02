Esto es lo que costaría un día sin mujeres a México

Como protesta contra la violencia de género, los feminicidios y el acoso sexual, surge el "Un día sin mujeres", el cual traería un costo a la economía de México de más de 26 mil millones de pesos; sumándole el caos y las afectaciones monetarias de millones de hogares.

El Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (CIMAD) dio a conocer que, mencionado paro nacional, convocado desde las redes sociales para el siguiente 9 de marzo, congelaría a 40% del personal ocupado en las compañías del país.

Para darnos una idea de la dimensión del impacto de esta última cifra y estimar cuánto se perdería, es suficiente señalar que la economía de México -medida con el Producto Interno Bruto (PIB)- genera 65 mil 753 millones de pesos diarios.

De tal manera que no contar con el 40% de la fuerza laboral femenina de las compañías, que especialmente generan la riqueza del PIB, causaría una merma diaria de 26 mil 301 millones 370 mil pesos.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que México posee 22 millones 32 mil 255 mujeres ocupadas; quienes desarrollan alguna actividad económica o servicio.

Si se considera que el salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS llega a 396.2 pesos diarios, la parálisis de las mujeres ocupadas tendría un costo de ocho mil 729 millones de pesos, en ingresos personales o familiares.

En tanto que en términos estrictamente laborales, la ausencia de las más de 22 millones de mujeres ocupadas, sería como si la industria automotriz nacional -que tiene más de 900 mil empleados- hiciera la suspensión de sus actividades por 24 días consecutivos.

Esto sin contemplar los daños colaterales de protesta femenina del siguiente 9 de marzo -convocada bajo hashtag #UNDÍASINNOSOTRAS- pasaría sus daños a distintos sectores: porque también tiene como fin que ellas no asistan a escuelas, no compren y no paguen nada.

