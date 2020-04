Esto es lo más importante de economía y negocios de la semana

Para empezar este viernes 10 de abril es importante que conozcas todos los sucesos importantes de economía y negocios que se dieron entre el lunes 6 y este viernes 10 de abril.

CNBV autoriza a bancos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tomó la decisión de autorizar a los bancos el otorgar facilidades en materia de capitalización, esto con la finalidad de conservar la apertura de créditos ante la contingencia sanitaria del coronavirus.

Desempleo en EU aumenta

Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, el desempleo en Estados Unidos llegó a un nivel máximo de 6.6 millones de personas. Los números permanecen en niveles históricamente altos por tercera semana consecutiva en medio de la pandemia, de acuerdo a cifras publicadas por el Departamento de Trabajo.

Boris Johnson deja la unidad de cuidados intensivos

El primer ministro británico, Boris Johnson, dejó la unidad de cuidados intensivos y llevará a cabo su recuperación en un servicio general del hospital St Thomas de Londres, esto después de haber dado positivo de coronavirus.

El titular de Exteriores explicó que Johnson, de 55 años, recibió un tratamiento estándar de oxígeno y sigue dando pasos hacia adelante en su recuperación.

Llegada de equipo médico e insumos al país

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que llegará a México un segundo cargamento de equipo médico e insumos provenientes de China con la finalidad de reforzar la atención médica ante el coronavirus.

26 mil 500, posible número de contagiados en México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, mencionó que pueden haber un total de 26 mil 500 personas portadoras de coronavirus en el país, esto a causa de que muchos mexicanos no acuden a consulta, no presentan síntomas o el médico no identificó el virus.

Grandes empresas poseen deudas

Un total de 15 grandes compañías adeudan en impuestos, multas y recargos, 50 mil millones de pesos a la hacienda pública de México, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

56 mil trabajadores despedidos en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que 56 mil empleados de la CDMX fueron dados de baja en las dos primeras semanas de marzo.