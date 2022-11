Este Buen Fin 2022, evita ser víctima de la publicidad engañosa con estos tips

Estamos a pocos días de que oficialmente inicie el Buen Fin 2022 y es normal que ya hayamos preparado nuestra tarjeta de crédito, nuestros ahorros e incluso que ya sepamos con qué tiendas queremos comenzar a comprar o revisar ofertas.

No obstante, hay algo de lo que no todos hablan: La publicidad engañosa. Ésta suele aprovecharse de los ciudadanos más incrédulos prometiéndoles ofertas de otro mundo, de esas que sí o sí vamos a terminar aprovechando, o bueno, queriendo aprovecharlas antes de que resultemos estafados.

Es por eso que en esta ocasión, La Verdad Noticias te quiere hacer saber qué es lo que la Procuraduría Federal del consumidor recomienda para que durante este Buen Fin no seas víctima de la publicidad engañosa.

Recomendaciones Profeco para este Buen Fin

Lo que la Profeco le sugiere a los mexicanos, antes que nada, es tratar de diferenciar si estamos ante la presencia de una oferta o una promoción, ya que las ofertas ocurren cuando hay un evidente descuento tanto de mercancías como de bienes y servicios.

Por otro lado, las promociones ofrecen un incentivo adicional, que puede ser, por ejemplo, más producto por un mismo precio. Ésto te permitirá saber si realmente estás aprovechando el Buen Fin, pues no es lo mismo que quieras ahorrar dinero a que quieras tener esa sorpresa que puedas no necesitar.

Tips para no caer en la publicidad engañosa este Buen Fin

Los tips que debes de seguir si quieres evitar ser engañado este Buen Fin, son los siguientes.

Comprar únicamente a establecimientos formales:

Ésto no quiere decir que no le compres a las tiendas locales, al contrario, si ves que es una tienda en forma, ya has comprado en ella y además encuentras una oferta o promoción que te guste…adelante, compra ahí, pero si el puesto es nuevo y aún no te inspira confianza, no dejes tus datos bancarios.

Solicitar una garantía por escrito:

Si bien es algo que los clientes muy pocas veces toman en cuenta ya que son los mismos establecimientos los que te la ofrecen, analiza bien si al comprar te están ofreciendo una garantía de producto, te la mereces, y si no te la dan, exígela o no les compres, en otras palabras, lee los términos y condiciones del producto o servicio por el que estás pagando.

Pedir tu comprobante de pago:

En caso de que tu producto sea defectuoso, necesitarás saber en dónde lo adquiriste para poder realizar un pertinente reclamo.

Finalmente pero no menos importante, al momento de realizar una compra en El Buen Fin 2022, revisa los plazos, las condiciones y los costos de entrega y por supuesto, revisa las políticas de cambios y devoluciones.

