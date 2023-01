Estas son las mejores tarjetas de débito para estudiantes

Estas son las mejores tarjetas de débito para estudiantest

El uso de tarjetas de débito o crédito siempre se piensa que están destinadas para personas adultas, sin embargo, es muy importante comenzar con ello desde jóvenes.

¿Tarjetas de débito básicas y premium?

Las tarjetas de débito básicas no requieren de un saldo mínimo para su uso. Se pueden obtener sin invertir en saldo a favor y no cobran comisiones por su uso. No obstante, es obligatorio usarlas al menos una vez cada 30 días para mantener su vigencia.

Por otra parte, las tarjetas Premium estipulan un saldo mínimo de 2000 pesos en adelante. Por eso, no son tan beneficiosas para los estudiantes, sino que más bien es para empresas o personas autónomas en el ámbito financiero.

Las mejores tarjetas para estudiantes

Dada la gran oferta de tarjetas de débito que existe en México, es difícil elegir sin saber cuales son los beneficios de cada una o cuál es la más segura y confiable en el mercado.

Scotia Cool de Scotiabank.

La tarjeta de débito Scotia Cool de Scotiabank es magnífica para que los jóvenes comiencen a administrar su dinero, realizar compras seguras, así como ahorrar. Además, ofrece excelentes beneficios como:

Pagar tus compras en establecimientos en México y el resto del mundo.

Consultar tu saldo y retirar efectivo sin pagar comisiones en más de 7.000 cajeros automáticos de Scotiabank y otras redes bancarias.

Disponer de efectivo de forma gratuita en el extranjero.

Establecer el saldo máximo de disposición en tu tarjeta de débito.

Realizar operaciones en línea a través de Scotia Web.

Recibir alertas sin costo vía SMS o correo electrónico de tus compras y retiros de efectivo.

Obtener intereses por tus ahorros.

Link Card de BBVA.

La tarjeta de débito Link Card de BBVA es la nueva cuenta que sustituye a Winner Card y también está diseñada especialmente para jóvenes. Entre sus utilidades destacan los siguientes:

El nombre y diseño de la tarjeta son personalizados.

Recibir la tarjeta directamente en tu residencia.

Realizar compras seguras en tiendas o por internet.

Retiros sin tarjeta en todos los cajeros automáticos de BBVA.

Obtener dinero cómodamente a través de la app BBVA Send.

Recibir alertas y mensajes SMS cada vez que uses tu tarjeta.

Suma Menores de Banorte.

Es ideal para iniciar una vida financiera de la mejor manera.

Entre las ventajas que podrás obtener con este servicio sobresalen las siguientes:

Tarjeta de débito con diseños exclusivos para jóvenes.

Rendimiento al mantener un saldo promedio mensual de $500.

Disposición de efectivo en cajeros automáticos en México y el extranjero.

Respaldo en caso de robo o extravío.

Promociones especiales para jóvenes.

Consulta de saldo y recepción de depósitos a través de Banco en Línea.

Cuenta Flexible Menores de HSBC

Es perfecta para que los estudiantes empiecen a ahorrar.

Estos son los principales servicios que podrás disfrutar:

Retiros de efectivo sin costo en cajeros HSBC.

Alertas a través de SMS o correo electrónico al realizar compras o retiros de efectivo mayores a 1500 pesos.

Tarjeta de débito personalizada con el nombre del usuario.

Mayor control de la cuenta con la app Control Total.

Requisitos para obtener una tarjeta de débito

Tener una cuenta bancaria es el primer paso para obtener una tarjeta de débito, ya que los pagos que realices con ese instrumento se descontarán del saldo de la cuenta personal.

Para ello, las entidades bancarias establecen ciertos requisitos que pueden variar, pero en líneas generales coinciden en estos requisitos:

Mayoría de edad

Documento de identificación

Constancia de residencia o domicilio

Referencias personales

Igualmente, en algunas entidades bancarias es necesario llenar una solicitud online previa a la consignación de los requisitos en físico.

El proceso entre el registro online y la cita presencial en la sucursal puede durar de 2 a 4 semanas y depende de la demanda de usuarios. Algunos bancos como Scotiabank te ofrecen tarjetas de débito de cuentas sin comisiones.

Otros bancos como el BBVA proporcionan una serie de opciones para elegir entre cuenta débito Premium, libretón y ahorros.

Incluso BBVA permite que mediante la aplicación para teléfonos inteligentes puedas iniciar la apertura de una cuenta bancaria online y terminar el proceso en la entidad de tu preferencia.

En suma, recuerda que las mejores tarjetas de débito en México están disponibles para los estudiantes y beneficiarios en general.

Es decir, no son exclusivas para clientes que trabajen en empresas formales o posean trabajos seguros. Por tanto, cualquier persona que requiera servicios de la banca como transferir o retirar dinero, puede tener una tarjeta de débito.

