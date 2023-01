Estas son las deudas que no afectan tu historial crediticio

El historial crediticio es una de las preocupaciones que tienen todas las personas que manejan una tarjeta de crédito o cuentan con un préstamo ante una institución financiera o comercial, pero cabe mencionar que no todas las deudas que se adquieren pueden resultar contraproducentes.

Por ello, especialistas financieros dieron a conocer cuáles son las cuatro deudas que no afectan negativamente el historial crediticio, a fin de que las personas puedan administrar mejor sus recursos, además de que podrán planificar los pagos de sus créditos para cumplir con estos a tiempo.

Deudas en el historial crediticio

Estas deudas no afectan tu historial

Cabe señalar que una de las consecuencias más severas por adquirir deudas impagables en el historial crediticio es que esta información se verá reflejada en el Buró de Crédito, lo que puede resultar perjudicial a la hora de solicitar un nuevo préstamo ante alguna institución financiera.

Entre las deudas que no son perjudiciales para el historial crediticio están: las multas de tránsito, deudas a parientes o amistades, crédito de nómina y préstamos a casas de empeño. El punto en común entre este tipo de deudas es que no existen consecuencias legales graves por no pagarlas.

Sin embargo, los expertos advierten que es importante estar al día en las finanzas y contar con la suficiente educación financiera para evitar hacerse acreedor a deudas que no se puedan pagar debido a los inconvenientes legales y sociales que puede representar lo anterior.

¿Qué es el historial crediticio?

Algunos deudores acaban en Buró de Crédito

El historial crediticio es un registro sobre todos los movimientos que una persona realiza ante instituciones financieras. Es común en derechohabientes de bancos para poder realizar préstamos o solicitar créditos hipotecarios.

