Estas empresas con irregularidades ante el SAT continúan operando

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reportado para este mes de enero a 700 empresas a quienes ha incluido en su lista negra, tras tener irregularidades; para después ser notificados por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Por lo que al momento tiene 15 días para desvirtuar la presunción del SAT.

Ante no cumplir con lo mencionado, se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no podrán emitir facturas, además de que perderán todo efecto fiscal y por lo tanto ya no serán deducibles.

No les afecta estar en las listas negras del SAT

Adding Machine Company

Al tener la advertencia por parte del SAT, las empresas seguirán con su funcionamiento formal, pero tendrán que reportar todo los movimientos. Por ejemplo, en la lista se incluye a un grupo de compañías de limpieza quienes para el 2013 y 2018, estas empresas ganaron contratos públicos por 200 millones de pesos y que fueron notificados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por ser parte de la red en irregularidades de recursos junto con Odebrecht.

Cabe mencionar, que existen cuatro empresas (Adding Machine Company, SWT de México, Met Limpieza e IECL México) que aún siguen operando en el país. Durante el sexenio de Peña Nieto, las compañías consiguieron contratos importantes con el gobierno de Coahuila, el estado de México y la CFE.

SWT de México

Las empresas no llevaron a cabo los pasos como deberían ser, ya que los contratos presentaron irregularidades como, el contrato que mantuvieron con CFE por 10 millones de pesos. Las auditoría que se le hicieron a las empresas antes mencionadas se mencionó que no contaban con la capacidad para cumplir con el contrato y otra de ellas no contaba con limpieza como parte de su objeto social.

Además se mencionó que estas empresas de las cuales organiza José Raúl Terán Medina, quien fue representante legal de Odebrecht en México. El IECL México era parte de las listas negras del SAT en enero. Actualmente la empresa se encuentra en litigio para evitar sanciones, en caso de no presentar con los documentación necesaria serian embargados.

