"Estamos importando más gasolina de EU", AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó este martes que su administración incrementó sus importaciones de gasolina de Estados Unidos en enero, lo que hace contraste con la información hecha pública por El Financiero.

AMLO destacó que la administración federal importó más combustible de la Unión Americana.

“¿Se acuerdan que el periódico The Wall Street Journal habló de que se había dejado de importar energéticos? Dijimos que no era cierto y se puede probar que no es cierto. Sin embargo, lo retoma ayer El Financiero con la misma información. Sería cosa de aclararlo, nosotros tenemos información de que estamos comprando más gasolina”, declaró.

El Financiero publicó el 22 de enero que en la primera semana de enero, las importaciones de gasolina por parte de la administración de AMLO resultaron de 512 barriles diarios, 49% menos de lo reportado en el mismo lapso de 2018, según datos de la Secretaría de Energía.

Producción de gasolina

Por otro lado, la producción de gasolinas en el mismo lapso resultó de sólo 113 mil barriles diarios, que juntos dieron atención a una demanada de 608 mil barriles diarios, según la información pública disponible.

A principios de este mes, The Wall Street Journal afirmó que las importaciones de gasolina estadounidense por vía marítima tenían una significativa disminución desde que el presidente López Obrador empezó su Gobierno.

Según información del medio estadounidense, mencionando datos de la firma de investigación ClipperData, las importaciones mexicanas de gasolina procedentes de la costa del Golfo de Estados Unidos resultaron de 350 mil barriles, una reducción de 28% a comparación de diciembre de 2017 y enero de 2018.

El presidente advirtió que este miércoles o jueves anunciará la cifra exacta de importación de combustibles hecha por el Gobierno.