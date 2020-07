Estados Unidos pide a Tesla modificar diseño de la Cybertruck para venderse

Tesla lleva bastante tiempo en el desarrollo de la controversial pickup Cybertruck la cual es sin duda en gran trabajo de diseño y una sorprendente propuesta que puede o no gustar a todos, pero es totalmente revolucionaria.

Sin embargo este curioso vehículo ha encontrado un nuevo obstáculo y es que para poder ser homologado y vendido para el 2021 en Estados Unidos, es necesario que su diseño se ajuste a determinadas normas que establece el gobierno de su país.

A pesar de que los cambios no serán excesivos, definitivamente serán muy notorios, y aunque se estima que Tesla no permitirá que suceda como con la gran mayoría de los concept cars, que al llegar a producción pierden eso que los hacía especiales.

La Tesla Cybertruck debe ser homologada para poder venderse en Estados Unidos

Cybertruck requiere modificaciones para circular

El primero de los cambios solicitados para que la Tesla Cybertruck pueda circular legalmente en Estados Unidos es la integración de espejos retrovisores exteriores, aunque el concept car cuenta con cámaras que cumplen esa función y es proyectado en la pantalla central.

Quizás esta modificación no le agrade a Tesla, ya que tanto en Europa como en Japón es legal utilizar estos sistemas, sin embargo en Estados Unidos no; el segundo cambio que habrá que realizar en la Cybertruck es el volante, el cual, según la ley estadounidense, debe ser redondo y no cuadrado, otro paradigma que no podrá romper la pickup de Elon Musk.

El último cambio solicitado por Estados Unidos es la incorporación de limpiaparabrisas, elemento indispensable para poder circular por los caminos de la unión americana.

Ninguno de estos cambios resulta muy importante ante el trabajo de diseño que Tesla hizo en la pickup futurista, en cambio, si tratara de homologarse en Europa, todo sería muy distinto, ya que tanto la defensa como el cofre del vehículo deben ser capaces de absorber el impacto en caso de golpear a un peatón, algo que no está muy claro que la Cybertruck pueda lograr.