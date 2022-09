Esta moneda de 1 peso se vende hasta en 45 mil pesos en la web.

La moneda de 1 peso es de las más utilizadas por los mexicanos debido a su fácil manejo y obtención; sin embargo, muchas personas no saben que una de estas piezas puede llegar a valer 45 mil pesos, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos.

Las compras en línea es algo que se ha vuelto muy popular en los últimos días y, es que existen ofertas impensables que podría sacar de algún apuro, tales como las de la monedas, en donde los coleccionistas buscan piezas que son difíciles de conseguir pero que pueden estar en manos de cualquier persona, puesto que muchas de ellas siguen en circulación.

Los requisitos para vender una moneda de 1 peso por 45 mil

Es a través de Mercado Libre en el apartado de Antigüedades y Colecciones, donde se dio a conocer que un usuario de dicha plataforma ofrece hasta 45 mil por la moneda de 1 peso, la cual tiene como requisito una cierta falla en el año, ya que a pesar de que comenzó a circular en el año de 1992, un defecto hace que el número sea 1982. Es por eso que si cuentas con esta pieza, se la podrías vender al mejor postor, porque en definitiva vale más que su denominación.

Si sospechas de que cuentas con esta moneda de 1 peso que podrías venderla en 45 mil, es momento de que te acerques con un especialista ya que podrías tener una reliquia en tus manos. Cabe mencionar que este dinero comenzó a circular en las década de los 90’s por el Banco de México y que, introdujo por primera vez el formato bimetálico, lo que la convierte en una pieza aún más especial.

Con más de un siglo de antigüedad, esta moneda de 1 peso, pertenece a la época del Porfiriato, donde en esa época estas denominaciones eran fabricadas con plata, con un tamaño mucho mayor a los de ahora y que mostraba el escudo nacional con el águila devorando a una serpiente y parada en un nopal.

Cabe mencionar que esta moneda de 1 peso que puede ser vendida por 45 mil y que tiene una cierta falla, puede seguir funcionando como tipo de cambio, por lo que no deberás preocuparte si la quieres seguir utilizando para pagar algunas cosas. Aunque si ya no la quieres tener en tu poder y no la quieres vender, también puedes acudir a Banxico para cambiarla por una moneda más nueva con la misma denominación.