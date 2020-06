Escándalo de Wirecard arrastra a auditores de Ernst & Young

Los escándalos siguen cesando por parte de Wirecard, una empresa que cotiza en la bolsa de Fráncfort y se declaró en bancarrota el pasado jueves 25 de junio, además que la compañía es sospechosa de haber inflado sus cuentas con fondos ficticios en Filipinas por un monto de 1,900 millones de euros.

Ante esta situación, el gigante mundial de auditoría Ernst & Young (EY) se ve arrastrado por el escándalo de la quiebra de la compañía alemana de pagos en línea Wirecard, por su deficiencia en la verificación de las cuentas. Es por eso que de acuerdo a medios internacionales, ya se presentaron demandas contra la consultoría tras los bajos números de esta semana del proveedor de pagos electrónicos, que emplea a 6,000 personas.

Wirecard es acusado de fraude

En este sentido, accionistas alemanes SdK ha presentado una acción penal contra los dos auditores actuales y un exauditor de EY en Alemania. Es por eso que el ministro de Finanzas Olaf Scholz lo calificó de "escándalo sin equivalente en el mundo financiero" y aseguró que se endurecerán los controles en el sector de los pagos electrónicos, para que esta situación se pueda resolver lo antes posible.

Para el 2015 corrían rumores en la prensa sobre irregularidades en el modelo económico de Wirecard. Sin embargo, fue en los primero meses del 2019, el diario económico británico Financial Times publicó una investigación sobre sospechas de fraude en Asia. Pero para esta semana el Financial Times acusó a EY de no hacer correctamente su trabajo.

Según el periódico, EY no solicitó información bancaria crucial a un banco de Singapur, donde Wirecard afirmaba tener hasta 1,000 millones de euros en efectivo. La verificación de los depósitos bancarios "es una de las tareas más fáciles" para un auditor contable y se realiza según un "procedimiento muy regulado", acusa asimismo la asociación SdK sobre EY.