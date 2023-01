¿Eres cliente BBVA? Esta importante alerta te interesa

Si eres cliente BBVA México seguramente esta información te interesará, pues recientemente el Banco de México alertó por ataques a las instituciones del sector financiero, además se reveló que los riesgos cibernéticos continúan aumentando a nivel mundial.

Por lo anterior, el Banco de México ha realizado múltiples acciones para seguir desarrollando las capacidades de los bancos para que estos puedan hacer frente a este tipo de ataques cibernéticos.

Cabe indicar que durante el 2022, se registró un ataque cibernético relevante para un banco, aunque el sector financiero mexicano no reveló el nombre de la institución afectada, sí informó que no representó ninguna afectación económica para los clientes.

Por otro lado, Banxico informó que se han registrado 16 ataques cibernéticos a instituciones financieras, de 2019 a enero de 2023, los cuales tuvieron un costo de 785.4 millones

¿Qué nivel de seguridad ofrece BBVA?

La app de BBVA cuenta con varias medidas de seguridad

De acuerdo con su página, BBVA México cuenta con las máximas medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre el Banco y el cliente. Los servicios transaccionales funcionan sobre un servidor seguro utilizando el protocolo SSL (Secure Socket Layer), que se activa siempre al entrar al servicio.

Además, para evitar fraudes por teléfono y aumentar su seguridad informática BBVA ofrece a sus clientes la tarjeta digital, con la cual evitas compras no autorizadas. Cabe indicar que con esta herramienta en cada compra debes generar un nuevo CVV, el cual es dinámico y cambia a los 5 minutos, además al ser una versión virtual de una tarjeta física, no la pierdes ni te la pueden robar, por si fuera poco, desde la app de BBVA los usuarios pueden apagar sus tarjetas para que nadie más las use, evitando así los fraudes.

¿Cómo recuperar mi dinero si me estafaron en BBVA?

Si presentas algun inconveniente con tu cuenta lo mejor será llamar a BBVA

Sí te estafaron en BBVA y o fuiste víctima de un fraude por teléfono y quieres recuperar tu dinero lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con la institución bancaria, para ello debes levantar una aclaración en Línea BBVA al 56262663 o lada sin costo 01 800 22 2663.

